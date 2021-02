Κόσμος

Ισπανία: Πλήρης αποκαθήλωση του Φράνκο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την απομάκρυνση του τελευταίου αγάλματος του δικτάτορα, η Ισπανία τίμησε το νόμο που ψήφισε πριν από 14 χρόνια στο έπακρο.

Το τελευταίο άγαλμα το δικτάτορα Φράνκο απομακρύνθηκε από την Ισπανία και συγκεκριμένα την πύλη εισόδου της Μελίγια, της πόλης που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Μαρόκο.

Χωρίς πολλά –πολλά, μια ομάδα εργατών πήγε στο σημείο όπου βρισκόταν το άγαλμα, αφαίρεσε την αλυσίδα που το περικύκλωνε, αφαίρεσε το άγαλμα, το τύλιξε σε προστατευτικό πλαστικό, το φόρτωσε σε ένα φορτηγό κι έφυγε.

Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί εκεί τρία χρόνια μετά το θάνατο του Φράνκο το 1978, προς τιμήν το δικτάτορα που ως επικεφαλής της Ισπανικής Λεγεώνας είχε συμμετάσχει και κερδίσει με συμμάχους τους Γάλλους, τον πόλεμο του Ριφ.

Η επικεφαλής του τομέα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της ισπανικής περιφέρειας έκανε λόγο για «ιστορική μέρα για τη Μελίγια», αφού οι τοπικοί άρχοντες είχαν ψηφίσει υπέρ της απομάκρυνσης του αγάλματος, υποδεικνύοντας ότι βρισκόταν εκεί ως «το μόνο άγαλμα στην Ευρώπη που είναι αφιερωμένο σε δικτάτορα».

Οι μόνοι που ψήφισαν κατά της απομάκρυνσης του αγάλματος ήταν οι ακροδεξιοί του Βοξ, οι οποίοι επεσήμαναν ότι, το άγαλμα υπογράμμιζε το ρόλο του Φράνκο ως επικεφαλής του Στρατού κι όχι ως δικτάτορα, οπότε και ο νόμος που ψηφίστηκε στη χώρα το 2007 για την απομάκρυνση όλων των συμβόλων που συνδέονται με το καθεστώς του Φράνκο, δε θα έπρεπε να εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας έχει κάνει πολλές κινήσεις βάσει του νόμου αυτού, όπως την επανάκτηση του εξοχικού παλατιού του Φράνκο τον περασμένο Σεπτέμβρη.