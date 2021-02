Οικονομία

ΕΛΤΑ: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εθελουσίας στα ΕΛΤΑ. Πόσοι εργαζόμενοι δήλωσαν συμμετοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι αιτήσεις συμμετοχής έφτασαν τις 1.968, καλύπτοντας τον στόχο που είχε τεθεί στο πρόγραμμα του εταιρικού μετασχηματισμού της εταιρίας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει ένα σημείο αναφοράς, καθώς αναδείχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον επιτυχημένα Προγράμματα Εθελούσιας Εξόδου που επιχειρήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα, το οποίο ολοκληρώθηκε εντός του προϋπολογισμού που είχε καθορισθεί, πετυχαίνοντας όλους τους στόχους του.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το Πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου και απευθυνόταν σε μεγάλο μέρος των εργαζομένων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, παρέχοντας ένα ελκυστικό πακέτο αποζημίωσης, με σημαντικές πρόνοιες. Το γεγονός αυτό εκτιμήθηκε από τους δικαιούχους και η υψηλή συμμετοχή τους επιβεβαίωσε τον προσεκτικό και λεπτομερή σχεδιασμό του, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και προσδοκίες διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η ολοκλήρωση του Προγράμματος αποτελεί κομβικό σημείο του εταιρικού μετασχηματισμού και πλέον η Διοίκηση των ΕΛΤΑ προχωρεί στα επόμενα βήματα του στρατηγικού σχεδιασμού, που έχουν στόχο τη μετεξέλιξη του οργανισμού σε μία σύγχρονη και κερδοφόρα επιχείρηση, που θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της διαφυλάσσοντας παράλληλα τον κοινωνικό της ρόλο, ως φορέας της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, εξυπηρετώντας κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Τέλος, αναφέρεται ότι η Διοίκηση έχει λάβει ειδική μέριμνα ώστε η αποχώρηση των εργαζομένων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, να πραγματοποιηθεί ομαλά, το προσεχές διάστημα, χωρίς να επηρεασθεί η εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας και ταυτόχρονα εκφράζει τη δέσμευσή της ότι όλα τα σημεία εξυπηρέτησης των ΕΛΤΑ θα συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και να εξυπηρετούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κανονικά.