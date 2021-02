Κοινωνία

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 οι αστυνομικοί που έσωσαν ηλικιωμένη από βέβαιο θάνατο (βίντεο)

Περιγράφουν συγκινημένοι τις σκηνές με την είσοδο τους στο διαμέρισμα από το μπαλκόνι. «Ήταν σαν να είναι η δική μου γιαγιά», λέει ένας από τους ένστολους.

Το Σάββατο, άγνωστοι δράστες μπήκαν σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, και αφού έκαναν το σπίτι άνω κάτω, έκλεψαν χρήματα και αντικείμενα και αποχώρησαν. Μόλις επέστρεψε στο σπίτι η 90χρονη ιδιοκτήτης και διαπίστωσε ότι της έχουν κλέψει τα χρήματα, περίπου 1.000 ευρώ, λόγω προβλημάτων υγείας και από τη φόρτιση που της δημιουργήθηκε, ζαλίστηκε και έπεσε στο δάπεδο, μην μπορώντας να κουνηθεί, αλλά ούτε και να καλέσει βοήθεια.

Μάταια οι μοναδικοί συγγενείς της από την Θεσσαλονίκη, την καλούσαν για να δουν πως είναι, καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει και να δώσει σημεία ζωής. Από το Σάββατο το απόγευμα μέχρι τις 14:00 της Δευτέρας, η ηλικιωμένη ήταν ακίνητη στο πάτωμα, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό και δυστυχώς χωρίς να μπορεί να πάρει τα φάρμακα της. Οι συγγενείς της ενημέρωσαν το “100” φοβούμενοι τα χειρότερα και λέγοντας πως ειναι πολύ πιθανό να της έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρό.

Το Κέντρο Άμεσης Δράσης ενημέρωσε την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ και άμεσα αστυνομικοί από την ομάδα της Κυψέλης έφθασαν στο σπίτι της ηλικιωμένης. Αρχικά χτύπησαν το κουδούνι του διαμερίσματος, χωρίς όμως να λάβουν κάποια απόκριση από το εσωτερικό. Ταυτόχρονα, η ανησυχία των περιοίκων και οι πληροφορίες που συνέλλεξαν από ενοίκους της πολυκατοικίας ότι δεν είχαν δει ή ακούσει την ηλικιωμένη γυναίκα εδώ και τρεις μέρες, έκανε τους αστυνομικούς να αποφασίσουν να δράσουν άμεσα.

Χωρίς να χάσουν χρόνο, της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, προσπαθώντας να την κάνουν να αντιδράσει και να δώσει σημεία ζωής. Η ηλικιωμένη ψέλλισε ότι πονούσε σε όλο της το σώμα, ότι κρυώνει και ότι δεν έχει πιει νερό και δεν έχει φάει τίποτα από το Σάββατο το μεσημέρι.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν το ΕΚΑΒ και μέχρι το ασθενοφόρο να φτάσει στο σημείο, έκαναν ότι ήταν δυνατό ώστε η ηλικιωμένη γυναίκα μην χάσει τις εκ νέου τις αισθήσεις.

Οι ειδικοί φρουροί της ΔΙ.ΑΣ, μην έχοντας πολλές εναλλακτικές, με αυτοθυσία και πραγματικό κίνδυνο της ζωής τους, αποφάσισαν να περάσουν στο μπαλκόνι του διαμερίσματος της γυναίκας, πηδώντας από το όμορο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Εισήλθαν εντός, και διαπίστωσαν ότι η ηλικιωμένη ήταν ακίνητη χωρίς να ανταποκρίνεται και έχοντας σπασμούς.

Φτάνοντας οι διασώστες του ΕΚΑΒ, χορήγησαν οξυγόνο και όρο, ενημερώνοντας τους αστυνομικούς, ότι ήταν εντελώς αφυδατωμένη και η κατάσταση της είναι κρίσιμη.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, συνοδεία των μοτοσικλετιστών της ΔΙ.ΑΣ , τους οποίους μετά από λίγο οι γιατροί ενημέρωσαν, ότι με τις ενέργειες τους, της έσωσαν την ζωή και πλέον δεν κινδυνεύει άμεσα η υγεία της.

Δείτε τι είπαν οι σωτήρες της ηλικιωμένης, αποκλειστιά στον ΑΝΤ1: