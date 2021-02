Πολιτισμός

Υπόθεση Λιγνάδη: στήριξη σε Μενδώνη από προσωπικότητες της Τέχνης και του Πολιτισμού

Εκπρόσωποι της τέχνης και των γραμμάτων εκφράζουν τη στήριξή τους στην υπουργό Πολιτισμού δηλώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επιστημονική της επάρκεια.

«Η σημερινή ευκαιρία του #metoo ευχόμαστε να μετατρέψει τη δοκιμασία σε αληθινή αναγέννηση», σημειώνουν, σε κείμενό τους 56 άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων υπογραμμίζοντας:«Αυτή τη στιγμή είναι ουσιώδους σημασίας να αφειθεί η Δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο της και παράλληλα ο κόσμος του Πολιτισμού ενωμένος να εργαστεί για μια θεσμική θωράκιση απέναντι σε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα».

Οι παρακάτω εκπρόσωποι της τέχνης και των γραμμάτων, στο κείμενό τους, εκφράζουν τη στήριξή τους στην υπουργό Πολιτισμού δηλώνοντας:«Με την πολιτική της υπουργού Λίνας Μενδώνη μπορεί ο καθένας μας να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Κανένας, όμως, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επιστημονική της επάρκεια, τις δεκαετίες που υπηρετεί τον Πολιτισμό, το έργο της και το προσωπικό της ήθος».

Ακολουθεί το κείμενο:

«Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του θεάτρου, που αφορούν όμως και σε ολόκληρη την κοινωνία, πρέπει να γίνουν αφορμές αναστοχασμού και όχι αιτίες διχασμού. Η εξουσιαστική βία εναντίον του πιο αδύναμου -και ιδιαίτερα κατά παιδιών- δεν έχει πολιτική απόχρωση. Είναι μαχαίρι που πληγώνει οριζόντια ολόκληρη την κοινωνία και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Δεν αξίζει να χάνουμε το δάσος -που είναι η κάθαρση που πρέπει να επέλθει- και να εστιάζουμε στην όποια επικοινωνιακή διαχείριση. Με την πολιτική της υπουργού Λίνας Μενδώνη μπορεί ο καθένας μας να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Κανένας, όμως, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επιστημονική της επάρκεια, τις δεκαετίες που υπηρετεί τον Πολιτισμό, το έργο της και το προσωπικό της ήθος.

Αυτή τη στιγμή είναι ουσιώδους σημασίας να αφεθεί η Δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο της και παράλληλα ο κόσμος του Πολιτισμού ενωμένος να εργαστεί για μια νέα θεσμική θωράκιση απέναντι σε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα. Η σημερινή ευκαιρία του #metoo ευχόμαστε να μετατρέψει τη δοκιμασία σε αληθινή αναγέννηση.

Γιάννης Αδαμάκος, Ζωγράφος

Δημήτρης Ανδρικόπουλος, Συνθέτης – Καθηγητής Σύνθεσης στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και Τεχνών Θεάματος του Πολυτεχνείου Porto

Γιάννης Βακαρέλης, Πιανίστας – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Ελένη Βερναδάκη, Κεραμοπλάστρια

Εριέττα Βορδώνη, Εικαστικός

Μανώλης Βουτυράς, Αρχαιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ειρήνη Γερουλάνου, Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη

Γιώργος Γιωργής, Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, τ. Πρέσβυς

Χάρης Γκατζόφλιας, Συνθέτης

Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά, Ιστορικός Τέχνης και Πολιτισμού - Ομότιμη Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Διευθύντρια Τελλογλείου Ιδρύματος

Διονύσης Γραμμένος, Κλαρινετίστας - Διευθυντής Ορχήστρας

Δημήτρης Δημητριάδης, Συγγραφέας

Ελση Δημουλά

Μελίτα Εμμανουήλ, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ

Χρύσανθος Ζαμπούλης, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πέγκυ Ζουμπουλάκη, Γκαλερίστα

Πέτρος Θέμελης, Αρχαιολόγος , Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος του ΔΣ και Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

Παύλος Καλλιγάς, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ – Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών

Χάρης Καμπουρίδης, Τεχνοκριτικός – Σημειολόγος

Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Βασίλης Καρασμάνης, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου, ΕΜΠ

Ιωάννα Καρύμπαλη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος ΔΣ Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Λουκάς Καρυτινός, Διευθυντής Ορχήστρας – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Δάφνις Κόκκινος, Χορογράφος – Χορευτής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης

Νίκος Κολοβός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Μαρία Κομνηνού, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης ΕΚΠΑ – Πρόεδρος Δ.Σ. Ταινιοθήκης της Ελλάδος

Νίκος Κούκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Γιώργος Κουμεντάκης, Συνθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κώστας Σ. Κουτσαντώνης, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Ιστορικός Τέχνης – Ομότιμη Καθηγήτρια Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών -Διευθύντρια Εθνικής Πινακοθήκης- Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Αρχαιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αφροδίτη Λίτη, Γλύπτρια, Καθηγήτρια στην Ανωτάτη Σχολή καλών Τεχνών

Γιώργος Μανιώτης, Συγγραφέας

Μιχαήλ Μαρμαρινός, Σκηνοθέτης, αν. Καθηγητής Σκηνοθεσίας και Υποκριτικής, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής «Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα»

Ολγα Μεντζαφού, Ιστορικός Τέχνης – Επίτιμη Διευθύντρια Συλλογών Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου

Ντόρα Μπακοπούλου, Πιανίστα – Διευθύντρια Φεστιβάλ Αίγινας

Γιώργος Μπαλατσινός, Αρχιμουσικός, Ορχήστρα Mosaique (Βέρνη) – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Οπερα Δωματίου (Βέρνη) – Καλλιτεχνικός Διευθυντής ορχήστρας Νέων του Καντονιού της Βέρνης

Θανάσης Νιάρχος, Συγγραφέας – Δημοσιογράφος

Δημήτρης Παντερμαλής, Αρχαιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Πρόεδρος Δ.Σ. Μουσείου Ακροπόλεως

Ρούλα Πατεράκη, Ηθοποιός - Σκηνοθέτρια

Γιώργος Πέτρου, Διευθυντής Ορχήστρας

Νίκος Πιμπλής, Δικηγόρος – Πρόεδρος Δ.Σ. Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Λευτέρης Πλασκοβίτης, Ηθοποιός – Σκηνοθέτης – Θεατρικός Παραγωγός

Ραφαήλ Πυλαρινός, Διευθυντής Ορχήστρας

Ελένη Σαμαράκη

Σωτήρης Σόρογκας, Εικαστικός – Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Ελένη Τσαλδάρη, Πρόεδρος Λυκείου Ελληνίδων

Σώτη Τριανταφύλλου, Συγγραφέας

Λεωνίδας Τριβιζάς, Σκηνοθέτης

Παναγιώτης Τσίρης, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου, π. Πρύτανης

Νίκος Τσούχλος, Διευθυντής Ορχήστρας

Αιμιλία Υψηλάντη, Ηθοποιός

Αννα Φόνσου, Ηθοποιός – Ιδρύτρια του Ιδρύματος «Σπίτι του Ηθοποιού»

Σπυρίδων Ι. Φλογαϊτης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Louis Godart, Καθηγητής Αρχαιολογίας, Μέλος της Accademia dei Lincei, Μέλος του Institut de France (Academie des inscriptions et belles-lettres, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών»