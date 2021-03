Life

Η Μάλια Ομπάμα και η σειρά στο Amazon

Με ποιον σπουδαίο καλλιτέχνη συνεργάζεται η μεγαλύτερο κόρη του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ.

Η μεγαλύτερη κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα προσλήφθηκε για να συνεργαστεί με τον ηθοποιό, παραγωγό και τραγουδιστή, Ντόναλντ Γκλόβερ σε επερχόμενη σειρά του Amazon, σύμφωνα με πηγές του THR.

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ τερμάτισε το συμβόλαιό του με το FX (το δίκτυο που φιλοξενεί την πρωτοποριακή σειρά του, Atlanta) και υπέγραψε μια συμφωνία με αμοιβή με οκταψήφιο νούμερο με το Amazon. Ο ηθοποιός, παραγωγός αναμένεται να δημιουργήσει το δικό του κανάλι που «θα προβάλλει τα έργα του και άλλο επιμελημένο περιεχόμενο στο Prime Video hub του Amazon» σύμφωνα με το THR.

Η Μάλια Ομπάμα φέρεται να γράφει το σενάριο για σειρά με παραγωγό τη Τζενίν Νέιμπερς και τίτλο «Hive», η οποία πιστεύεται ότι θα αφορά έναν χαρακτήρα ποπ σταρ, όπως η Beyonce.

Η σειρά θα είναι το πρώτο μεγάλο πρότζεκτ της Ομπάμα μετά το κολέγιο, καθώς η πρώην πρώτη κόρη των ΗΠΑ πρόκειται να αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ αργότερα φέτος.

Η Μάλια Ομπάμα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να ακολουθήσει καριέρα στο Χόλιγουντ εδώ και μερικά χρόνια, έχοντας προηγουμένως κάνει πρακτική στα γυρίσματα της σειράς «Girls» του HBO. Επίσης εργάστηκε ως βοηθός παραγωγής στη δραματική σειρά της Χάλι Μπέρι για το CBS «Extant».

Φυσικά, το ενδιαφέρον για τον κόσμο της παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι έντονο στην οικογένεια, καθώς οι γονείς της, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, υπέγραψαν μια συμφωνία με το Netflix και έχουν προγραμματίσει πολλές επόμενες παραγωγές τα επόμενα χρόνια.