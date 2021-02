Κόσμος

Μισέλ: Επιτάχυνση των εμβολιασμών και εγκρίσεων των εμβολίων

Η επιτάχυνση και οι πιο γρήγορες διαδικασίες έγκρισης των εμβολίων, αποτελούν προτεραιότητα της ΕΕ, επισημαίνει σε επιστολή του προς τους "27" ο Σαρλ Μισέλ ενόψει της Συνόδου Κορυφή.

Της Μαρίας Αρώνη

«Προτεραιότητα είναι η επιτάχυνση των εμβολιασμών στην ΕΕ», τονίζει στην επιστολή του προς τους ευρωπαίους ηγέτες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ενόψει της διήμερης τηλεδιάσκεψης των «27» στις 25 και 26 Φεβρουαρίου.

Η αυριανή Σύνοδος των ηγετών θα ξεκινήσει 4μ.μ. (ώρα Ελλάδας) και θα επικεντρωθεί στο θέμα του κορονοϊού. Ο Σαρλ Μισέλ στην επιστολή του τονίζει ότι «η μάχη κατά του covid19 συνεχίζεται και παραμένει δύσκολη λόγω των νέων μεταλλάξεων που εμφανίζονται». Εξηγεί, μάλιστα ότι για να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί στην ΕΕ πρέπει να επιταχυνθούν η διαδικασία αδειοδότησης για τα εμβόλια, η παραγωγή και ο εφοδιασμός. Παράλληλα, ο Σαρλ Μισέλ τονίζει ότι πρέπει να βρεθεί «ισορροπία» μεταξύ περιοριστικών μέτρων και ομαλής διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά.

Εξάλλου, κοινοτικός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Σαρλ Μισέλ σε συζητήσεις που είχε με τους περισσότερους ηγέτες της ΕΕ προ της αυριανής Συνόδου, μεταξύ των θεμάτων που αναφέρθηκαν ήταν και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ΕΕ, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για την πιθανή χρήση των πιστοποιητικών, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για τη μεταδοτικότητα, δεν έχουν προχωρήσει αρκετά οι εμβολιασμοί και ως εκ τούτου η συζήτηση είναι ακόμα πρώιμη. Επισήμανε ότι η ανησυχία για τον τουρισμό είναι κατανοητή, αλλά προς το παρόν οι ηγέτες κατανοούν ότι πρέπει πρώτα να συμφωνηθούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, σε συνεργασία και με τον ΠΟΥ. Τόνισε, δε, ότι αν χώρες όπως η Ελλάδα επιθυμούν να προχωρήσουν μονομερώς με συμφωνίες με τρίτες χώρες, «είναι δική της απόφαση, αν και η ιδέα είναι να το προχωρούμε όλοι μαζί”.

Η δεύτερη ημέρα της τηλεδιάσκεψης των ευρωπαίων ηγετών θα επικεντρωθεί σε θέματα συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, όπου στη συζήτηση θα συμμετάσχει και ο Γ.Γ. της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ. Θα συζητηθεί επίσης η Νότια Γειτονία της ΕΕ και η «στρατηγική πυξίδα»» με εισήγηση του Ύπατου Εκπροσώπου, Ζοζέπ Μπορέλ.