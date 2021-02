Οικονομία

Κομισιόν: η Ελλάδα προχωρά στις μεταρρυθμίσεις παρά την επιβράδυνση της πανδημίας

Θετικό το πρόσημο για τη χώρα μας, στην 9η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας. Το μήνυμα για το επόμενο πακέτο ελάφρυνσης του χρέους. Η αντίδραση Σταϊκούρα.

Της Μαρίας Αρώνη

Θετική είναι η 9η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Κομισιόν για την Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές, η Κομισιόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει με θετικά βήματα στην υλοποίηση ορισμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, ωστόσο η δυναμική των μεταρρυθμίσεων έχει επιβραδυνθεί, λόγω πανδημίας.

H Κομισιόν τονίζει ότι η δέκατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, η οποία θα εκδοθεί το Μάιο, συνδέεται με το επόμενο πακέτο μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους. Ως εκ τούτου καλεί τις ελληνικές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιταχύνουν τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις εγκαίρως.

Στην έκθεσή της η Επιτροπή επισημαίνει, επίσης, ότι "παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι αρχές κατάφεραν να προχωρήσουν ικανοποιητικά σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η διαχείριση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, τα έργα ιδιωτικοποίησης και η ενεργειακή πολιτική".

Σημειώνει ότι "οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν ευνοϊκές και η κυβέρνηση συνεχίζει να διαθέτει ένα μεγάλο απόθεμα μετρητών".

H επικαιροποιημένη ανάλυση βιωσιμότητας χρέους θα παρουσιαστεί στην επόμενη έκθεση.

Σταϊκούρας: Θέτουμε στέρεες βάσεις για την υπέρβαση της δοκιμασίας

Την ικανοποίησή του για την Έκθεση Αξιολόγησης των Θεσμών εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, υπογραμμίζοντας πως αναγνωρίζεται «η άμεση και ορθή παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, από την αρχή της πανδημίας, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανέκυψαν» και ότι επιβεβαιώνεται «η αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

«Θέτουμε στέρεες βάσεις για την υπέρβαση της παρούσας δοκιμασίας και την επίτευξη υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξης», σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε σήμερα την 9η Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών, στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχυμένης Εποπτείας, στο οποίο εισήλθε η χώρα το καλοκαίρι του 2018.

Πρόκειται για την 6η διαδοχική θετική Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Και για την 4η Έκθεση που ολοκληρώνεται επιτυχώς, εν μέσω των ισχυρών αναταράξεων που έχει προκαλέσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, η υγειονομική κρίση.

Αυτό είναι καρπός της σκληρής και συστηματικής δουλειάς, καθώς και της εξαιρετικής συνεργασίας των μελών της Κυβέρνησης, υπό την καθοδήγηση και τις εντολές του Πρωθυπουργού.

Η Έκθεση αναγνωρίζει την άμεση και ορθή παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, από την αρχή της πανδημίας, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανέκυψαν.

Επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η συνολική αξία των μέτρων ανήλθε στα 23,6 δισ. ευρώ το 2020, εκ των οποίων, τα 15,3 δισ. ευρώ είναι δημοσιονομικές παρεμβάσεις – ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μέτρα τα οποία συνεχώς προσαρμόζονται, διευρύνονται και εμπλουτίζονται, ανάλογα με τις ανάγκες, φθάνοντας τα 11,6 δισ. ευρώ για το 2021 (από 7,5 δισ. ευρώ στον Προϋπολογισμό).

Μέτρα τα οποία, όπως υπογραμμίζει, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, γεγονός που αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στην αξιοσημείωτη συγκράτηση της ανεργίας και στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι γίνεται ειδική αναφορά στη σημαντική τόνωση της ρευστότητας των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Κυβέρνηση.

Επιπλέον, η Έκθεση χαιρετίζει την προώθηση μεταρρυθμίσεων και την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, παρά τις αντίξοες συνθήκες, σε τομείς όπως οι αποκρατικοποιήσεις, η εκπαίδευση, η ενεργειακή πολιτική, η Δημόσια Διοίκηση και το Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοσίων Επενδύσεων.

Καλωσορίζει, επίσης, την πρόοδο του προγράμματος “Ηρακλής” για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την κυβερνητική πρόθεση επέκτασής του.

Πιστοποιεί ακόμα την πρόοδο στην κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα δώσουν σημαντική ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σημειώνεται ότι η θετική επίδραση των πόρων αυτών δεν έχει ληφθεί υπόψη στις εκτιμήσεις της παρούσας Έκθεσης.

Τέλος, επισημαίνει τη διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων σε ασφαλή επίπεδα, αποτέλεσμα της συνετής και διορατικής χρήσης τους, και την επίτευξη ιστορικών χαμηλών στο κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου. Ενώ, επικροτεί την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή μέρους του υπολειπόμενου δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς τη χώρα μας.

Ως Υπουργός Οικονομικών, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η προσπάθεια όλων μας – κοινωνίας και Πολιτείας – αναγνωρίζεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση έχει πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών, της αβεβαιότητας και των προκλήσεων που εξακολουθούν να υφίστανται.

Με σκληρή δουλειά, πίστη στις δυνάμεις μας, προσήλωση στον μεταρρυθμιστικό μας σχεδιασμό, και με σταθερό γνώμονα τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής αποτελεσματικότητας, θέτουμε στέρεες βάσεις για την υπέρβαση της παρούσας δοκιμασίας και την επίτευξη υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξης».