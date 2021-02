Υγεία - Περιβάλλον

“Μήδεια” - Περιφέρεια Αττικής: Ανακύκλωση για τα δέντρα που ξερίζωσε η κακοκαιρία

Συντονισμένη δράση με εφαρμογή πράσινων πρακτικών κατά την απομάκρυνση δέντρων και κλαδιών που άφησε πίσω της η «Μήδεια» στα βόρεια προάστια.

Με συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής γίνεται η διαχείριση των κορμών και των κλαδιών των δέντρων που άφησε πίσω της η «Μήδεια» στον Βόρειο Τομέα.

Η Περιφέρεια σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι και σε αυτή τη σφοδρή κακοκαιρία, τη δεύτερη που έπληξε τα βόρεια προάστια μέσα σε λίγους μήνες, ο περιφερειάρχη Αττικής Γιώργος Πατούλης, παρέχει σε πλήρη συντονισμό με την αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη, την αμέριστη στήριξη και συνεργασία της Περιφέρειας προς τους πληγέντες Δήμους και για τη διαχείριση της επόμενης μέρας με τρόπο περιβαλλοντικά ορθό στη βάση των αρχών της ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η δράση αφορά στη συγκέντρωση και διαχείριση του τεράστιου όγκου των κλαδιών και των κορμών των δέντρων που έσπασαν κατά την επέλαση της κακοκαιρίας «Μήδεια» στους Δήμους Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Φιλοθέης – Ψυχικού, Χαλανδρίου του Βορείου Τομέα και στον Δήμο Γαλατσίου του Κεντρικού Τομέα. Συνεργεία των Δήμων αποθέτουν τα κλαδιά σε συγκεκριμένο χώρο του Ο.Α.Κ.Α και εν συνεχεία μηχανήματα και προσωπικό του ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνουν τον τεμαχισμό και την πολτοποίηση των κλαδιών με σκοπό την ανακύκλωση.

Ο κ. Πατούλης, δήλωσε ότι «Από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας το σύνολο των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για τη διάνοιξη του κεντρικού οδικού δικτύου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Αλλά και πέραν αυτών ανταποκριθήκαμε και σε πληθώρα αιτημάτων της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των πολιτών για τη διαχείριση των σοβαρών προβλημάτων από την πτώση δέντρων παρεμβαίνοντας όπου μπορούσαμε για την ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στις πληγείσες περιοχές.

Συνεχίζουμε το ίδιο εντατικά μέχρι την πλήρη επαναφορά των βορείων προαστίων σε ρυθμούς κανονικότητας. Μέσα από τη δράση για τη συλλογή των σπασμένων κλαδιών και κορμών στηρίζουμε έμπρακτα και αυτή τη φορά τους Δήμους στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν τους δρόμους των πόλεών τους από τα υλικά που άφησε πίσω της η κακοκαιρία και τα αξιοποιούμε για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. Την ίδια στιγμή βλέπουμε στην πράξη πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις συνέπειες μίας φυσικής καταστροφής με τρόπο ωφέλιμο για το περιβάλλον αλλά και για τους πολίτες. Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων της Αττικής αποτελεί προτεραιότητά μας.

Επενδύουμε σε κάθε καλή πρακτική που αναδεικνύει, ακόμα και μέσα από μία φυσική καταστροφή, τα οφέλη για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο. Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού σε συνεργασία απαντά εποικοδομητικά, με σεβασμό στο περιβάλλον και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Με τις πράξεις μας, κλείνουμε τον κύκλο της καταστροφής ανοίγοντας τον κύκλο της αναγέννησης και της επαναχρησιμοποίησης».

Με την ευκαιρία της δράσης, η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη, σημειωσε ότι «Συντονιζόμαστε με τους Δήμους του Βορείου Τομέα για να διαχειριστούμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας “Μήδεια” και να επαναφέρουμε την κανονικότητα στις πόλεις μας. Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση του ΟΑΚΑ -τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενα?κη, τον Πρόεδρο Νεκτα?ριο Βιδα?κη, και τον Συντονιστή Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνο Χαλιορή- που για ακόμα μια φορά αποδεικνύει ότι, σε δύσκολες καταστάσεις, διαθέτει τα κοινωνικά αντανακλαστικά για να βρίσκεται κοντά στους πολίτες του Βορείου Τομέα».