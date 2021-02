Οικονομία

Πόθεν έσχες: παράταση για την υποβολή του

Τι προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή. Ποια θα ειναι η νέα καταληκτική ημερομηνία.

Παράταση για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχεσ προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή.

Η νέα διορία για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2021.

Η δήλωση γίνεται μέσω της εφαρμογής pothen.gr όπου οι υπόχρεοι αρχικά θα πρέπει να επιλέγουν με προσοχή το έτος και το είδος (αρχική ή ετήσια) της δήλωσης που θέλουν να υποβάλουν.

Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου και όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αρχικής Δήλωσης.

Την ένδειξη Ετήσια Δήλωση 2020, επιλέγουν οι υπόχρεοι που εντός του ελεγχόμενου έτους (δήλωση του φορολογικού έτους 2019) απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα και στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση τους κατά την 31-12-2019.

Οι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ 2020, εκτός της τυχόν ενημέρωσης που έχουν ήδη λάβει από τον φορέα που τους συμπεριέλαβε στην κατάσταση υπόχρεων της παρ. 3 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003, μπορούν να εισέρχονται και στην διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής (www.pothen.gr) με τη χρήση των κωδικών Taxis και να ενημερώνονται για την τυχόν αναγγελία τους με κάποια ιδιότητα υπόχρεου.

Πότε επιβάλλεται πρόστιμο

Όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση, ή υποβάλλουν ανακριβή δήλωση, ή δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση Πόθεν Έσχες, προβλέπονται «τσουχτερά» πρόστιμα ή και φυλάκιση για τους παραβάτες.

Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής ως και 30 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου 200 ευρώ. Μετά την πάροδο των 30 ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου 800 ευρώ.

Όποιος είναι υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση και παραλείπει να το πράξει, μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

Πότε θεωρείται ανακριβής η δήλωση

Ανακριβής θεωρείται και η δήλωση όταν τα δηλωθέντα στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω των 30.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Επίσης, ποινικές ευθύνες υπέχουν και οι σύζυγοι που παραλείπουν την κατάθεση της δήλωσης Πόθεν Έσχες. Ο έλεγχος των στοιχείων της δήλωσης γίνεται εντός πέντε ετών από τη λήξη του έτους υποβολής και σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικημάτων μπορεί κατ’ εξαίρεση να διενεργηθεί μέχρι τη συμπλήρωση της ποινικής παραγραφής.

Τέλος, σε όσους καλούνται για έλεγχο και δεν ανταποκρίνονται προβλέπεται πρόστιμο της τάξης των 50-300 ευρώ, που εισπράττεται κατά τον Κώδικά Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.