Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη μεταφορικής εταιρείας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς αποτέλεσμα οι εναγώνιες προσπάθειες των υπαλλήλων να απομακρύνουν το περιεχόμενο της αποθήκης

Σε συναγερμό τέθηκε λίγο μετά τις 14:00 η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων όταν ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε αποθήκη στα Περιβόλια Χανίων.

Πρόκειται για αποθήκη μεταφορικής εταιρείας η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο μετέβησαν και αστυνομικές δυνάμεις για να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην αποθήκη που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπήρχαν έπιπλα και άλλα προϊόντα εταιρειών.

Εργαζόμενοι στην επιχείρηση με κλαρκ προσπαθούσαν να απομακρύνουν παλέτες και άλλα υλικά. Όμως η αποθήκη που τυλίχτηκε στις φλόγες καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ προς στιγμή επικράτησε ανησυχία καθώς κοντά στην επιχείρηση που επλήγη υπάρχουν θερμοκήπια με φυτώρια αλλά και κατοικίες και άλλες επιχειρήσεις.

Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν με οκτώ οχήματα μεταξύ των οποίων και ένα του Ναυστάθμου Κρήτης, με μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να τιθασεύσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν και εκτός της αποθήκης.

Πηγή: flashnews.gr

Gallery