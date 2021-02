Αθλητικά

Marca: Αθήνα, μια καταραμένη πόλη για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η «βασίλισσα» της Ευρώπης χάνει τα σκήπτρα της όταν έρχεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Δείτε την προϊστορία… που την στοιχειώνει.

«Αθήνα, μια καταραμένη πόλη για τη Ρεάλ Μαδρίτης». Αυτό αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca, με αφορμή την επίσκεψη των Μαδριλέλων στο Μπέργκαμο, για την αναμέτρηση με την Αταλάντα στο στάδιο Gewiss, στους «16» του Champions League.

To Mπέργκαμο είναι η πόλη Νο 104, που θα επισκεφτεί η Ρεάλ Μαδρίτης στην μακρά ευρωπαϊκή διαδρομή, που ξεκίνησε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1955 στη Γενεύη, για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Σχεδόν 66 χρόνια από τότε, η ομάδα-θρύλος με τα 13 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League, παρουσιάζεται απόψε και στο Μπέργκαμο.

Συνολικά η ισπανική εφημερίδα αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αγωνιστεί σε 547 παιχνίδια, με 317 νίκες, 96 ισοπαλίες και 134 ήττες. Στην Ελλάδα (σ.σ: οι Ισπανοί στις αναφορές τους και για τα ματς στο Γ. Καραϊσκάκης γράφουν Αθήνα) η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αγωνιστεί 9 φορές, χωρίς καμία νίκη, με έξι ισοπαλίες και τρεις ήττες.

«Η Ρεάλ έχει μία πόλη για να κατακτήσει, την Αθήνα. Εννέα φορές έχει παίξει στην πόλη της Ακρόπολης και έχει έξι ισοπαλίες και τρεις ήττες. Και εκεί έχασε τον τελικό του Κύπελλο Κυπελλούχων του 1971 εναντίον της Τσέλσι, ο οποίος χρειάστηκε επαναληπτικό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.