Life

#MeToo: Εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες στο ΣΕΗ για βιασμό

Ο Πασχάλης Τσαρούχας παρέδωσε διψήφιο αριθμό καταγγελιών. Ξεχωρίζουν, όμως, δύο ή τρεις από τις υποθέσεις.

Βαρύτητα σε συγκεκριμένες καταγγελίες από αυτές που προσκόμισε στην Δικαιοσύνη ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΕΗ, Πασχάλης Τσαρούχας, αναμένεται να δώσουν οι Εισαγγελείς που ερευνούν περιστατικά σεξουαλικής βίας στον χώρο του Θεάτρου.

Το υλικό που παρέδωσε στην Εισαγγελία, ο κ. Τσαρούχας κρίνεται σημαντικό, καθώς πιθανολογείται ότι θα δώσει στοιχεία για την διεύρυνση της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ή τρεις από τις υποθέσεις που προσκομίστηκαν φαίνεται να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των Εισαγγελέων, καθώς αφορούν το κακούργημα του βιασμού. Έτσι εκτιμάται πως θα είναι αυτές που θα τεθούν πρώτες στο “μικροσκόπιο”, ανεξαρτήτως αν έχει ή όχι παραγραφεί η πράξη. Οι επίμαχες καταγγελίες, σύμφωνα με πληροφορίες, στρέφονται κατά τουλάχιστον δύο προσώπων.

Ο ηθοποιός φέρεται να παρέδωσε στους Εισαγγελείς διψήφιο αριθμό καταγγελιών για αδικήματα που σχετίζονται με την προσβολή γενετήσιας ελευθερίας. Από την πρώτη εκτίμηση του υλικού, φαίνεται πως οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρεται να αφορούν στην πλειονότητα τους πράξεις πλημμελημματικού βαθμού, με σημαντικό αριθμό εξ αυτών να έχουν παραγραφεί.