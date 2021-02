Πολιτική

Τηλεργασία στο δημόσιο: Νέο θεσμικό πλαίσιο

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μάκης Βορίδης.

Το νομοσχέδιο για την τηλεργασία στο δημόσιο τομέα, παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

«Η έξαρση της πανδημίας δημιούργησε μια νέα, χωρίς προηγούμενο, πραγματικότητα και στον τομέα της εργασίας. Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαία η λήψη κατεπειγόντων μέτρων, τα οποία αποσκοπούν αφενός στην προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, αφετέρου στη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών, με γνώμονα και την προστασία της δημόσιας υγείας» τόνισε ο Χρήστος Ταραντίλης μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση «στόχος είναι η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου -για όλους τους φορείς- και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή της τηλεργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης (π.χ. covid-19), προκειμένου να προσαρμοστεί το Δημόσιο στα τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα.

Αφορά στον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας βάσει κοινών αρχών, μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, κανόνων προστασίας δεδομένων και τήρησης απορρήτου, κανόνων χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)».

Επιμέρους στόχοι

Ειδικότερα η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιδιώκει τους παρακάτω επιμέρους στόχους:

Ενίσχυση παραγωγικότητας.

Ενδυνάμωση εργαζομένων λόγω της ενίσχυσης της αυτονομίας τους στην οργάνωση της εργασίας.

Διευκόλυνση εργαζομένων που αντιμετωπίζουν μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας (π.χ. ΑμεΑ).

Ισορροπία επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, λόγω εξοικονόμησης χρόνου μετακίνησης, ρύθμισης χρόνου εργασίας κλπ.

Προσέλκυση στελεχών.

Εξοικονόμηση πόρων (μείωση λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών και των εργαζόμενων από τη μείωση των μετακινήσεων).

Αντιμετώπιση προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή (μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα -αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης- και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, προστασία περιβάλλοντος κλπ.).

Αποτελεσματική διαχείριση εργασίας σε περιόδους κρίσης (π.χ. covid-19).

Αξιολόγηση της απόδοσης προσανατολισμένη στα αποτελέσματα της εργασίας.

Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.