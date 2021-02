Πολιτική

Στήριξη Μητσοτάκη σε Μενδώνη

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Yπουργικό Συμβούλιο για την υπουργό Πολιτισμού.

Στήριξη στην υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη προσέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός είπε: "Είμαστε ένα συλλογικό όργανο και πάντα στεκόμαστε ο ένας στον άλλο στα δύσκολα. Κατά καιρούς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στοχοποιήσει διάφορους υπουργούς κι εχει ζητήσει την παραίτηση των μισών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου".

Απευθυνόμενος, επίσης, στους υπουργούς πρόσθεσε: "θυμηθείτε πόσους από εσάς έχει βοηθήσει η Λίνα Μενδώνη στην προώθηση σημαντικών ζητημάτων λύνοντας θέματα συναρμοδιοτήτων"

Η υπουργός Πολιτισμού έχει βρεθεί στο "στόχαστρο" για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη.

ΣΥΡΙΖΑ: η πολιτική ευθύνη ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον κ. Μητσοτάκη

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τη στήριξη του κ. Μητσοτάκη προς την κα Μενδώνη

"Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε σήμερα όσα λέμε τόσες μέρες. Ότι η κα Μενδώνη τόσο καιρό λειτουργούσε υπό τις οδηγίες του. Και αφού μάζεψε τους βουλευτές του που ζητούσαν την παραίτησή της, τώρα φρόντισε να στείλει το ίδιο μήνυμα και στους υπουργούς του για να τη στηρίξουν, διαρρέοντάς το μάλιστα και με nonpaper. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να επιβεβαιώσει πως η πολιτική ευθύνη ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον κ. Μητσοτάκη;"