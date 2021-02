Life

Τι απαντά ο Ντεπαρντιέ στις κατηγορίες για βιασμό

Τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο εναντίον του και τι ζητά ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του.

Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ αμφισβητεί σθεναρά τις κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του και ζήτησε η σχετική έρευνα να επιτραπεί να διεξαχθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Ντεπαρντιέ, ένας από τους πιο διάσημους και παραγωγικούς ηθοποιούς της Γαλλίας, τέθηκε υπό επίσημη έρευνα για κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική βία πέρυσι τον Δεκέμβριο, δήλωσε χθες, Τρίτη, δικαστική πηγή.

"Οι κατηγορίες εναντίον του κ. Ντεπαρντιέ απαγγέλθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020, πληροφορία που παρέμεινε μυστική από τότε, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία. Η πληροφορία αυτή κατέστη δημόσια χθες, κάτι που είναι λυπηρό", ανέφερε ο δικηγόρος Ερβέ Τεμίμ σε δήλωση που εστάλη στο πρακτορείο Reuters.

"Ο κ. Ντεπαρντιέ είναι και παραμένει αθώος. Αμφισβητεί σθεναρά τις κατηγορίες σε βάρος του. Η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί με ηρεμία, μυστικότητα και σεβασμό για το τεκμήριο αθωότητας του κ. Ντεπαρντιέ."

Ο 72χρονος Ντεπαρντιέ έχει πρωταγωνιστήσει σε κάπου 170 ταινίες, αποκτώντας διεθνή αναγνώριση με ρόλους όπως στην αγγλόφωνη κωμωδία "Πράσινη κάρτα" και στο "Σιρανό ντε Μπερζεράκ".

Το 2019, Γάλλοι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο αρχείο έρευνα εναντίον του Ντεπαρντιέ για φερόμενη υπόθεση βιασμού λόγω ανεπάρκειας αποδεικτικών στοιχείων.