Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος «συναγερμός» για την Αττική. Σε ποιες άλλες περιοχές εντοπίστηκαν και πόσες νέες μολύνσεις από τον Covid-19, το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγαλώνει καθημερινώς η «μαύρη λίστα» των θανάτων ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα, όπως προέκυψε και από τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Παράλληλα, αυξημένο προβληματισμό, που μάλιστα οδηγεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και σε παράταση του lockdown, προκαλεί η πίεση στο Σύστημα Υγείας, κυρίως στην Αττική, τόσο με εισαγωγές σε απλές Κλινικές Covid όσο και σε ΜΕΘ Covid, όπου παραμένει - και μάλιστα με αυξητικές τάσεις – υψηλός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Ανησυχία προκαλούν και τα αποτελέσματα απο τις εξετάσεις στα λύματα μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων ανά την χώρα, καθώς, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, καταγράφεται αύξηση του ιικού φορτίου έως και 265% μέσα σε μία εβδομάδα.

Την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1913 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 1.913 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 9 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν 869 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη 200 νέες μολύνσεις. Ακόμη 98 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στην Αχαΐα και 54 στην Εύβοια, καθώς και 45 στην Φθιώτιδα.

Σημαντικά αυξημένα ειναι τα ημερήσια κρούσματα σε αρκετές περιοχές, όπως σε περιφερειακές ενότητες της Κρήτης και της Θεσσαλίας, καθώς και σε Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτία, Θεσπρωτία, Κέρκυρα και Κορινθία,

Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: