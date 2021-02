Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο “κόκκινο” Αρκαδία και Ναύπλιο

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου η ΠΕ Αρκαδίας και στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου ο Δήμος Ναυπλιέων.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στο Δήμο Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, κατόπιν ΟΜΟΦΩΝΗΣ εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid-19 για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου Covid-19, η μεν ΠΕ Αρκαδίας εντάσσεται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, ο δε Δήμος Ναυπλιέων εντάσσεται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν στα ως άνω επίπεδα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr

Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα έχουν ισχύ από Πέμπτη 25/02/2021 και ώρα 06.00 έως Δευτέρα 01/03/2021 και ώρα 06.00. Ενδεχόμενη παράταση ή άρση των μέτρων θα επαναξιολογηθεί από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επόμενη συνεδρίασή της.