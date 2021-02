Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Στο 90% η κάλυψη των ΜΕΘ-COVID στην Αττική (βίντεο)

“Καμπανάκι κινδύνου” για την Αττική έκρουσε ο Υπουργός Υγείας. Το συγκινητικό μήνυμα για το διασωληνωμένο βρέφος. Τι είπε για την πορεία των εμβολιασμών.

Έντονη ανησυχία για την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει η Αττική, εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. «Η Αττική έχει αυτήν την εποχή το μεγαλύτερο επιδημιολογικό φορτίο», είπε και υπογράμμισε πως η κάλυψη των ΜΕΘ-COVID στο Λεκανοπέδιο ανέρχεται στο 90%!

Παρακολουθώ με αγωνία, συνέχισε ο κ. Κικίλιας, την πορεία της υγείας του βρέφος 24 ημερών, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο “Αγλαΐα Κυριακού”. Εκφράζοντας την ευχή και την ελπίδα να τα καταφέρει σε αυτήν τη “μάχη”, ζήτησε «να σκεφτούμε όλοι αυτήν την εικόνα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτήν τη δυσκολία».

«Τώρα, είναι πιο ορατό από ποτέ!», επεσήμανε, δίνοντας μία αχτίδα ελπίδας, επικαλούμενος τα στοιχεία για τους εμβολιασμούς (mέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 790.586 εμβολιασμοί με ημερήσιο ρυθμό πάνω από 30.000) και ειδικότερα τον αριθμό των επιβεβαιωμένων ραντεβού που είναι 1.480.479. Χαρακτήρισε «παράδειγμα προς μίμηση» την επονομαζόμενη “Επιχείρηση Ελευθερία”.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε επίσης στις τεράστιες προσπάθειες στήριξης του ΕΣΥ και στο «ανεπανάληπτο κύμα αλληλεγγύης» που έχει αναπτυχθεί.

Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από όλους να κάνουν λίγο υπομονή. Ο συνδυασμός του εμβολιασμού με την τήρηση των μέτρων, θα οδηγήσει σε μείωση θνητότητας, σε μείωση των βαρέως νοσούντων, σε αποσυμπίεση ΕΣΥ και άρα σε σταδιακή επαναφορά σε μία κανονική ζωή, τόνισε.

Ερωτηθείς σχετικά με την παράταση του lockdown, ο κ. Κικίλιας απέφυγε να κάνει προβλέψεις και αρκέστηκε να πει πως «θα πάμε βήμα-βήμα, αναλογιζόμενοι και τις ανάγκες και την πίεση της ελληνικής κοινωνίας».