Κορονοϊός: αύξηση έως 265% στο ιικό φορτίο έδειξαν τα λύματα

Σε ποια περιοχή παρατηρείται έξαρση της επιδημιολογικής επιβάρυνσης. Τι έδειξαν οι μετρήσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Από τον ΕΟΔΥ, μαζί με τα νέα κρούσματα της Τετάρτης, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα που αφορούν την περίοδο από 15 έως 21 Φεβρουαρίου 2021.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων και του Ρεθύμνου.

Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των εκάστοτε Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων, όπως αναφέρονται παρακάτω, και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

(Πίνακας: Ποσοστό μέσης εβδομαδιαίας μεταβολής στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους σε σχέση με την εβδομάδα 8-14 Φεβρουαρίου 2021).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΕΟΔΥ, συμπερασματικά, την εβδομάδα 15-21 Φεβρουαρίου 2021 παρατηρούνται αυξητικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 8-14 Φεβρουαρίου 2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των περισσοτέρων περιοχών που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.

Οι αυξητικές αυτές τάσεις κυμαίνονται από +22% στη Θεσσαλονίκη έως και +265% στο Ηράκλειο Κρήτης. Η Περιφέρεια Αττικής και η πόλη του Βόλου παρουσιάζουν ελαφρώς φθίνουσες τάσεις για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με την Αττική όμως να διατηρεί υψηλά επίπεδα ιικού φορτίου.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, οι παραπάνω τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιικού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των περιοχών, δηλαδή ως προς τη ροή του αποχετευτικού δικτύου και τον πραγματικό πληθυσμό που εξυπηρετείται από το εκάστοτε δίκτυο όταν λαμβάνονται τα δείγματα και οι μετρήσεις.

