“Άγριες Μέλισσες”: ένας γάμος, μια εγκυμοσύνη και τα “ματωμένα μυστικά” (εικόνες)

Τα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1 θα κρατήσουν καθηλωμένους τους τηλεθεατές.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια, από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 22:00, στον ΑΝΤ1, για να κρατήσουν «κολλημένους» τους τηλεθεατές ….

Δευτέρα 1η Μαρτίου - Επεισόδιο 100

Η Ελένη αρνείται τον συμβιβασμό του Βόσκαρη και είναι αποφασισμένη να φτάσει τη δίκη μέχρι τέλους, ενώ ο Λάμπρος της εκφράζει τη δική του επιθυμία για το τι θα κάνουν με τη ζωή τους. Ο Νικηφόρος προσπαθεί να χαλάσει τα σχέδια του Δούκα, αλλά πέφτει σε αδιέξοδο άλλη μια φορά. Η Ασημίνα ανάμεσα σε αυτόν, το παιδί και τη Δρόσω προσπαθεί απελπισμένα να βρει μια ισορροπία. Παράλληλα, όλο το χωριό ασχολείται με τον ερχομό του Ευτύχη. Η Βιολέτα είναι αποφασισμένη να τον κρατήσουν, αλλά η κατάσταση του Μιλτιάδη προβληματίζει τον Λάμπρο και προσπαθεί να τους αποτρέψει. Η Δρόσω προτείνει στον Κυριάκο να του γράψει ένα τραγούδι, ενώ ο Κωνσταντής, παρά τον χωρισμό τους, συνεχίζει να την υποστηρίζει στη Μυρσίνη που προσπαθεί να τον φέρει με τα νερά της. Μια αναπάντεχη εξέλιξη βάζει την Πηνελόπη μπροστά στο δίλημμά της. Αλέξης ή Μελέτης. Την ίδια στιγμή, η Σοφούλα προετοιμάζει τη φυγή της. Θα προλάβει να το σκάσει πριν την πάρει είδηση ο Βόσκαρης;





Τρίτη 2 Μαρτίου - Επεισόδιο 101

Το Διαφάνι, για πρώτη φορά στην ιστορία του, περνάει μια μέρα που δε θα μοιάζει με καμία άλλη. Η ανακωχή απλώνεται απ’ άκρη σ’ άκρη, ενώ οι Σταμίραινες και οι Σεβαστοί ζουν, ο καθένας στο σπιτικό του, μια μεγάλη χαρά. Τίποτα δε δείχνει ικανό να σκιάσει αυτήν τη μέρα. Ή μήπως όχι;

Τετάρτη 3 Μαρτίου - Επεισόδιο 102

Η επίσκεψη του Βόσκαρη, με τη Σοφούλα, στα πεθερικά του θα τους ανησυχήσει πολύ καθώς βλέπουν μια αλλαγή στην κόρη τους. Ένα δυσάρεστο γεγονός στο σπίτι του Γραμματικού θα επισκιάσει τα χαρμόσυνα νέα της εγκυμοσύνης της Πηνελόπης. Κι ο Μελέτης, όμως, δυσκολεύεται να διαχειριστεί την είδηση γι’ αυτό το παιδί. Η Δρόσω με τον Κωνσταντή αποφασίζουν να συνεχίσουν να βλέπονται κρυφά, ενώ η Κούλα με το Νώντα γνωρίζονται καλύτερα με το χωριό. Ο Μιλτιάδης και η Βιολέτα αποφασίζουν να υιοθετήσουν τον Ευτύχη. Θα το δεχτεί, όμως, εκείνος; Ο Νικηφόρος βυθίζεται στη θλίψη για όσα του έκανε ο πατέρας του και προτείνει στην Ασημίνα να φύγουν. Ο Δούκας νιώθει πως είναι παρεξηγημένος από όλους, ενώ προχωράει υπομονετικά τα σχέδιά του με τον Θέμελη. Θα μάθει ο Θέμελης πως γνωρίζει ο Δούκας το μυστικό του; Ένα νέο πρόβλημα ξεσπά στο σπιτικό των Σεβαστών, όταν ο Σέργιος βρίσκει τα αποκόμματα των εφημερίδων από τη δίκη της Ελένης.

Πέμπτη 4 Μαρτίου - Επεισόδιο 103

Η αλήθεια για την Ελένη έχει ταράξει τον Σέργιο. Η έκρηξη της Μυρσίνης ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά, αλλά εκείνη δείχνει αμετανόητη παρά τις επικρίσεις όλης της οικογένειας. Η κατάσταση οδηγεί την Ασημίνα να σκεφτεί σοβαρά την πρόταση του Νικηφόρου να φύγουν στο Παρίσι. Η Βιολέτα είναι αποφασισμένη να προχωρήσουν με την υιοθεσία του Ευτύχη παρά τις ανησυχίες του Λάμπρου, αλλά ο Μιλτιάδης νιώθει πως ο γιος του είναι εναντίον του. Ο Ευτύχης, όμως, θα πάει να βρει τον Λάμπρο για να το ξεκαθαρίσει. Ο Θέμελης μαθαίνει πως το μυστικό του έχει αποκαλυφθεί και αποφασίζει να δράσει. Θα αντιμετωπίσει ευθέως τον Δούκα ή θα εξαφανιστεί; Η Κούλα στέκεται δίπλα στη Δρόσω που παλεύει ανάμεσα στην αγάπη για τον γιο της και τη σχέση της με τον Κωνσταντή. Ο Νέστορας έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν καθώς δέχεται την επίσκεψη του Νικολαΐδη. Ήρθε η στιγμή να αναλάβει ο ταξίαρχος τις ευθύνες του;

