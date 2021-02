Αθλητικά

Europa League: Η Τότεναμ πήρε το πρώτο “εισιτήριο” για τους “16”

Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο δεν συνάντησε προβλήματα απέναντι στην αυστριακή Βολφσμπέργκερ.

Η Τότεναμ έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το “εισιτήριο” για τους “16” του Europa League, κάνοντας το 2x2 στις αναμετρήσεις με την Βολφσμπέργκερ.

Οι “πετεινοί” είχαν εξασφαλίσει ουσιαστικά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης από την περασμένη Πέμπτη και το 4-1 στο “Φέρεντς Πούσκας” της Βουδαπέστης, οπότε η αποψινή ρεβάνς στο Λονδίνο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο συνέτριψε με 4-0 (11΄ Άλι, 50΄,83΄ Βινίσιους, 73΄ Μπέιλ) τους Αυστριακούς και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της μετά την κλήρωση των “16” που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (14:00) στην έδρα της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, στη Νιόν.