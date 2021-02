Κόσμος

Ο Ερντογάν “άλλαξε” την ονομασία... του Αιγαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνέδεσε και τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί με το τρομοκρατικό χτύπημα στη... Νέα Ζηλανδία.

«Προβοκάτσιες στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο» βλέπει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος με έμμεσο τρόπο στην υποτιθέμενη παρενόχληση του Τσεσμέ, ενώ "άλλαξε" την ονομασία του Αιγαίου το οποίο αποκάλεσε «η θάλασσα των νησιών».

Ο Ερντογάν μιλώντας σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος AKP, κατέστησε σαφές ότι η Τουρκία θα συνεχίσει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα, όπως και στο Αιγαίο που οι παλιοί αποκαλούσαν ως “η θάλασσα των νησιών”, θα εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα μας σε όλα τα ύδατα που μας περικλείουν» είπε χαρακτηριστικά.

«Η Τουρκία με την ισχύ της και τις δυνατότητες της θα συνεχίσει να είναι εκεί» ανέφερε προκλητικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Εντύπωση προκάλεσε πάντως και η αναφορά του στην Αγία Σοφία, καθώς συνέδεσε τη μετατροπή της σε τζαμί με το τρομοκρατικό χτύπημα στη... Νέα Ζηλανδία: «Οι τρομοκράτες εκεί είχαν πει ότι θα απελευθερώσουν την Αγιά Σοφιά από τους μιναρέδες. Εμείς τους δώσαμε απάντηση και μετατρέψαμε την Αγιά Σοφιά σε τζαμί»...