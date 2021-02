Οικονομία

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προωθεί στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη του επικεφαλής της DFC με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.

Την ισχύ των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών αντανακλά η συνεργασία με την Ελλάδα, τονίζεται σε ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC) μετά την τηλεδιάσκεψη του επικεφαλής της, Ντέιβιντ Μάρτσικ, με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Μάρτσικ και Γεωργιάδης συζήτησαν για τις νέες ευκαιρίες σχετικά με την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα κατά την Προεδρία Μπάιντεν.

Παράλληλα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ εκφράζει την ισχυρή της δέσμευση να προωθήσει στρατηγικές επενδύσεις και να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη στο Αιγαίο, ενισχύοντας ιδιαίτερα την ενεργειακή ανεξαρτησία και βιωσιμότητα στην Ελλάδα, ενώ η περιοχή αντιμετωπίζει αυξανόμενο γεωπολιτικό ανταγωνισμό.