Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Χεζόνια: Μπήκε στο αεροπλάνο ο Κροάτης σούπερ σταρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ντελίριο στις τάξεις των οπαδών του “τριφυλλιού”. Πότε αναμένεται η άφιξη του Κροάτη NBAer στην Αθήνα.

Ο Μάριο Χεζόνια επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα και αν δεν υπάρξει καθυστέρηση σε ανταποκρίσεις, τότε η άφιξη της νέας μεταγραφικής “βόμβας” του Παναθηναϊκού υπολογίζεται για το απόγευμα (16:45) της Πέμπτης.

Όπως είναι αναμενόμενο στις τάξεις των “πράσινων” φιλάθλων επικρατεί ντελίριο ενθουσιασμού από την απόκτηση του “Super Mario” και δεν αποκλείεται κατά την άφιξη του στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” να τύχει θερμής υποδοχής από μερίδα οπαδών του “τριφυλλιού”.

O Κροάτης NBAer μάλιστα ανυπομονεί να πάρει μία... γεύση από την “πράσινη” φιλοξενία και ήδη σε αναρτήσεις του στα social media ζητεί το… άνοιγμα του ΟΑΚΑ στους αγώνες της ομάδας, προκειμένου να ζήσει τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού.