Τσακλόγλου: Οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης του συστήματος επικουρικής ασφάλισης

Τι είπε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη διαδικτυακή συζήτηση της διαΝΕΟσις.

Στους βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης του συστήματος επικουρικής ασφάλισης για τους νέους εργαζόμενους, με εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών στοιχείων στον πρώτο, δημόσιο πυλώνα του συστήματος, εστίασε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, μιλώντας στη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση της διαΝΕΟσις, με θέμα “Ασφαλιστικό και Δημογραφικό-Οι προκλήσεις του μέλλοντος”.

Όπως είπε, η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση έχει δημόσιο χαρακτήρα, δεν θίγει τις υφιστάμενες συντάξεις και στηρίζεται στη διαφοροποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την υπερβολική έκθεση του συστήματος στο «δηµογραφικό κίνδυνο».

Παράλληλα, ο κ. Τσακλόγλου σημείωσε ότι η προωθούμενη μεταρρύθμιση θα αφορά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας με υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης και σε προαιρετική βάση τους ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών. Διευκρίνισε δε ότι οι εισφορές των νέων θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται, ενώ συμπλήρωσε ότι ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει τον ατομικό του κουμπαρά και θα μπορεί να επιλέξει από έναν μικρό αριθμό επενδυτικών προφίλ.

Μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Εργασίας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους θεωρεί αναγκαία την εν λόγω μεταρρύθμιση, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία αποταμιεύσεων και επενδύσεων θα οδηγήσει σε υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Τσακλόγλου, το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης θα διασφαλίσει υψηλότερες μελλοντικές συντάξεις και θα δημιουργήσει ισχυρά αντικίνητρα για συμμετοχή στη «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία.