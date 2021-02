Αθλητικά

Champions League: Ασταμάτητη η Μάντσεστερ Σίτι

Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μία αγχωτική νίκη απέναντι στην Αταλάντα και απέκτησε προβάδισμα για την πρόκριση στους “8” της διοργάνωσης.

Σχεδόν και με… τα δύο πόδια βρίσκεται στους “8” του Champions League η Μάντσεστερ Σίτι με το 0-2 επί της Γκλάντμπαχ, ενώ τεράστιο βήμα πρόκρισης έκανε και η Ρεάλ Μαδρίτης με το “διπλό” στο Μπέργκαμο επί της Αταλάντα.

Το “τρένο” της Μάντσεστερ Σίτι δεν σταμάτησε ούτε στην Βουδαπέστη. Με “οδηγό” τον Πεπ Γκουαρντιόλα οι “πολίτες” μπορούν από σήμερα να σκέφτονται την κλήρωση των προημιτελικών του Champions League, καθώς επικράτησαν με 2-0 της τυπικά γηπεδούχου Γκλάντμπαχ στο “Φέρεντς Πούσκας” και ουσιαστικά έδωσαν διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς του “Έτιχαντ” στις 16 Μαρτίου.

Το ντεμπούτο της γερμανικής ομάδα στους “νοκ άουτ” αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης δεν συνοδεύτηκε με θετικό αποτέλεσμα και, πλέον, η ομάδα του Μάρκο Ρόσε ελπίζει μόνο σε θαύμα.

Για 8η συνεχόμενη χρονιά η Σίτι βρέθηκε στους “16” του Champions League και μόνο εάν “αυτοκτονήσει” δεν θα βρεθεί στην επόμενη φάση. Ο Μπερνάρντο Σίλβα, με το πέμπτο του γκολ μέσα στο 2021 (δύο περισσότερα ήδη από όσα πέτυχε σε όλο το 2020) και 8ο στο Champions League, έβαλε μπροστά την Μάντσεστερ για να “σφραγίσει” τη νίκη στο δεύτερο μέρος ο σέντερ φορ της Εθνικής Βραζιλίας, Γκαμπριέλ Ζεσούς.

Ήταν το 15ο ματς στα τελευταία 18, που η ομάδα του Γκουαρντιόλα πετυχαίνει τουλάχιστον δύο γκολ, καθώς και το ένατο σερί που η αγγλική ομάδα ανοίγει το σκορ.

Η αποβολή του Φρόιλερ στο 17΄ και η αναγκαστική αλλαγή του Ζαπάτα στο 30΄, βοήθησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης να φύγει νικήτρια από το Μπέργκαμο με 1-0 επί της Αταλάντα, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Champions League.

Χάρις στο γκολ του Μεντί στο 86΄ η “Βασίλισσα” είναι, πλέον, το απόλυτο φαβορί για να βρεθεί στους προημιτελικούς του Champions League με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 16 Μαρτίου στο “Αλφρέδο ντι Στέφανο” της Μαδρίτης.

Η Αταλάντα “πάλεψε” με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από 75 λεπτά, αλλά στο φινάλε του ματς δέχτηκε το γκολ και τώρα καλείται να κάνει μία μεγάλη υπέρβαση τον επόμενο μήνα.