Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισραήλ: αποτελεσματικό 94% το εμβόλιο της Pfizer

Πρόκειται για την πρώτη ελεγμένη από ομότιμους απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενός εμβολίου σε πραγματικές συνθήκες.

Το εμβόλιο της αμερικανογερμανικής κοινοπραξίας Pfizer/BioNTech έχει αποτελεσματικότητα 94% στην αποτροπή κρουσμάτων του νέου κορονοϊού που οδηγούν στην εκδήλωση συμπτωμάτων της νόσου που προκαλεί.

Αυτό έδειξε μελέτη ιδιαίτερα ευρείας κλίμακας που διενεργήθηκε στο Ισραήλ και τα αποτελέσματά της δημοσιοποιήθηκαν χθες Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών και τον κρίσιμο ρόλο που θα διαδραματίσουν οι εκστρατείες ανοσοποίησης στον αγώνα για να τερματιστεί η πανδημία.

«Πρόκειται για την πρώτη ελεγμένη από ομότιμους (peer-reviewed) απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενός εμβολίου σε πραγματικές συνθήκες», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπεν Ράις, ένας από τους βασικούς συντάκτες της μελέτης αυτής, η οποία αναρτήθηκε χθες Τετάρτη στον ιστότοπο της επιθεώρησης New England Journal of Medicine.