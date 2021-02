Πολιτική

Κυπριακό: άτυπη συνάντηση 5+1 στη Γενεύη

Στην Γενεύη, το διάστημα 27-29 Απριλίου, θα διεξαχθεί τελικά η άτυπη συνάντηση 5+1 για την Κύπρο ύστερα απο απόφαση που πήρε ο ΟΗΕ σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη. Με γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, ανέφερε σχετικά: «Μετά τις διαβουλεύσεις που διεξήγαγε εκ μέρους του ΓΓ η ανώτερη αξιωματούχος του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, τους περασμένους μήνες, ο Γενικός Γραμματέας προτίθεται να συγκαλέσει μία άτυπη συνάντηση 5+1 για το κυπριακό ζήτημα, στις Γενεύη της Ελβετίας, από τις 27-29 Απριλίου», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα. Όπως σημειώνει ο εκπρόσωπος του ΓΓ, «ο σκοπός της συνάντησης θα είναι να προσδιορίσουν αν υπάρχει κοινό έδαφος για να διαπραγματευτούν τα μέρη μία διαρκή λύση του κυπριακού προβλήματος, εντός προβλεπτού ορίζοντα», καταλήγει η δήλωση του κ. Ντουζαρίκ.