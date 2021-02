Κόσμος

Σφαγή αμάχων από τζιχαντιστές

Δεκάδες νεκροί, τραυματίες και καμένα σπίτια από ένοπλες επιθέσεις σε δύο χωριά της Νιγηρίας.

Ένοπλοι σκότωσαν 36 ανθρώπους σε επιθέσεις εναντίον χωριών στη βόρεια Νιγηρία χθες Τετάρτη, μία ημέρα μετά τον βομβαρδισμό με ολμοβόλα της πόλης Μαϊντουγκούρι, καθώς η κατάσταση στην πολυπληθέστερη αφρικανική χώρα χαρακτηρίζεται από ολοένα λιγότερη ασφάλεια.

Σύμφωνα με αξιωματούχους και κατοίκους, ένοπλοι επιτέθηκαν σε χωριά στις πολιτείες Καντούνα και Κατσίνα τις προηγούμενες 48 ώρες, σκοτώθηκαν 18 σε καθεμία και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους. Οι δράστες των επιθέσεων έκαψαν σπίτια και εκτόπισαν χωρικούς.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους μήνες σε επιθέσεις κακοποιών που επιδίδονται επίσης σε ληστείες, λεηλασίες και απαγωγές.

Οι επιθέσεις αυτές προστέθηκαν στις ήδη μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Νιγηρία στο πεδίο της ασφάλειας: δυσκολεύεται να ελέγξει τη δράση οργανώσεων τζιχαντιστών στο βορειοανατολικό της τμήμα και τις συχνά αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών για τα δικαιώματα πρόσβασης σε βοσκότοπους και το νερό στο κεντρικό της τμήμα.

Οι νέες σφαγές καταγράφονται ενώ δεν έχει συμπληρωθεί ούτε ένας μήνας αφότου ο πρόεδρος Μουχαμαντού Μπουχάρι αντικατέστησε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων έπειτα από χρόνια εν μέσω της επιδείνωσης της βίας. Οι ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται το τελευταίο διάστημα σε μάχες με αντάρτες στον βορειοανατολικό τομέα της Νιγηρίας για να ανακτήσουν τον έλεγχο πόλεων που καταλήφθηκαν.

Την Τρίτη, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν τζιχαντιστές βομβάρδισαν με ολμοβόλα πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Μαϊντουγκούρι, πρωτεύουσας της πολιτείας Μπόρνο.

Την περασμένη εβδομάδα, άγνωστοι ένοπλοι σκότωσαν μαθητή και απήγαγαν 42 ανθρώπους, ανάμεσά τους 27 μαθητές, σε έφοδο εναντίον οικοτροφείου στην κεντρική-βόρεια πολιτεία του Νίγηρα.

Η μαζική απαγωγή σημειώθηκε δύο μήνες μετά την απαγωγή 344 εφήβων, μαθητών σχολείου στη γειτονική πολιτεία Κατσίνα, από οπλισμένους κακοποιούς, που πάντως έπειτα από διαπραγματεύσεις άφησαν ελεύθερους τους ομήρους τους περίπου μία εβδομάδα αργότερα.