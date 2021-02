Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: η απολογία, η αίτηση ακυρότητας και οι καταγγελίες

Η ώρα της απολογίας έφθασε για τον κατηγορούμενο καλλιτέχνη. Για «μία χοντροκομμένη κατασκευή» κάνει λόγο ο Αλέξης Κούγιας.

Ένσταση ακυρότητας κατά της προδικασίας που εφαρμόστηκε σε βάρος του κατέθεσε με τον συνήγορο του στην ανακρίτρια ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι.

Ο κατηγορούμενος και κρατούμενος με ένταλμα σύλληψης καλλιτέχνης με την ένσταση του βάλλει κατά της διαδικασίας που εφαρμόστηκε από τους Εισαγγελείς κατά το στάδιο της διερεύνησης της υπόθεσης αλλά και κατά της ακόλουθης έκδοσης του εντάλματος σύλληψης το οποίο θεωρεί άκυρο.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορος του καλλιτέχνη, Αλέξης Κούγιας, ανέφερε πως όλη η προδικασία σε βάρος του εντολέα του πάσχει από απόλυτη ακυρότητα καθώς ο κ. Λιγνάδης δεν κλήθηκε σε γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις και κατά παράβαση του νόμου εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης ενώ δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται. Όπως είπε ο κ. Κούγιας, για την έκδοση εντάλματος απαιτείται είτε να διαπράττονται αυτόφωρα αδικήματα είτε να κινδυνεύει με διαφυγή ο δράστης, παράγοντες που στην περίπτωση του εντολέα του δεν έχουν ισχύ.

Ο συνήγορος τόνισε πως ο κ. Λιγνάδης όχι μόνο δεν ήταν ύποπτος φυγής, αλλά αντίθετα και να εξεταστεί ζήτησε και έθεσε εαυτόν στην διάθεση των αρχών. Σύμφωνα με τον κ. Κούγια, οι καταγγελίες που αφορούν τις δύο πράξεις βιασμού που αποδίδονται είναι ψευδείς, ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «είναι και οι δύο Αιγύπτιοι».

Μάλιστα ο συνήγορος ανέφερε για την πράξη βιασμού, που καταγγέλλεται ότι έλαβε χώρα στην Επίδαυρο στις 8 Αυγούστου 2015, ο εντολέας του μπορεί με στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις να αποδείξει ότι βρισκόταν στο εξωτερικό μέχρι τις 10 του μήνα. Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, προτείνει να εξεταστούν αύριο πριν την απολογία του συγκεκριμένα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφος, επιχειρηματίας και άλλοι που επιβεβαιώνουν τον καλλιτέχνη

«Με τη δεύτερη καταγγελία, που αφορά το 2010, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα» συμπλήρωσε ο κ. Κούγιας. Ο συνήγορος τόνισε ότι ο εντολέας του δεν αρνείται ότι γνώριζε τα πρόσωπα που τον καταγγέλλουν, ωστόσο αρνείται την κατηγορία του βιασμού αποδίδοντας την εμπλοκή του σε «φθόνο για την καλλιτεχνική του πορεία» αναφερόμενος και σε ηθικούς αυτουργούς.

Σύμφωνα με τον κ. Κούγια, όλη η υπόθεση αποτελεί «μία χοντροκομμένη κατασκευή» με στοιχεία «θολά και κόντρα στην κοινή λογική» για την οποία εφαρμόστηκε μία «ταχύτατη διαδικασία κατά ευθεία παράβαση της νομιμότητας».