Κατάσχεση “μαμούθ” 23 τόνων κοκαΐνης

Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών μυθικής αξίας. Από ποια χώρα προέρχονταν τα ναρκωτικά και ποιος ήταν ο προορισμός τους.

Οι αρχές της Γερμανίας και του Βελγίου κατέσχεσαν ποσότητα κοκαΐνης–ρεκόρ, συνολικά πάνω από 23 τόνους, που προορίζονταν για την αγορά της Ολλανδίας, σε δύο εφόδους αυτόν τον μήνα, δήλωσαν χθες Τετάρτη ολλανδοί εισαγγελείς.

Οι ποσότητες της κοκαΐνης που κατασχέθηκαν είχαν αξία περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ στον δρόμο, κατά τους υπολογισμούς των ολλανδικών εισαγγελικών αρχών, πράγμα που σημαίνει πως πρόκειται —βάσει αξίας— για τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών με προορισμό τη χώρα που έχει γίνει ποτέ.

Οι εισαγγελείς πρόσθεσαν ότι συνελήφθη χθες 28χρονος Ολλανδός που ανακρίνεται, καθώς ήταν ο αποδέκτης των δύο εμπορευματοκιβωτίων μέσα στα οποία βρέθηκαν οι ποσότητες της κοκαΐνης.

Εντοπίστηκαν 16,17 τόνοι κοκαΐνης σε εμπορευματοκιβώτιο σε μεταλλικές συσκευασίες με βαφή για τοίχους, σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Παραγουάη.

Στην Αμβέρσα, βρέθηκαν 7,2 τόνοι κοκαΐνης σε εμπορευματοκιβώτιο με ξυλεία πάνω σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από τον Παναμά.

Η παραγουανή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών ανέφερε αργότερα χθες ότι έκανε τέσσερις ταυτόχρονες εφόδους σε χώρους που φέρονται να συνδέονται με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην Ευρώπη.

«Βρήκαμε στοιχεία, όπως μεταλλικά δοχεία μπογιάς παρόμοια με αυτά που κατασχέθηκαν» στην Ευρώπη, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Φρανσίσκο Αγιάλα, εκπρόσωπος της γραμματείας δίωξης ναρκωτικών (SENAD), κατά τη διάρκεια της μιας από τις εφόδους, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Η Envases Paraguayos, στην οποία ανήκει εργοστάσιο παραγωγής βαφών όπου έγινε μία από τις εφόδους, αρνήθηκε πως έχει οποιαδήποτε ανάμιξη. Υποστήριξε σε ανακοίνωσή της πως έπεσε θύμα συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, που αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα της ως κάλυψη για να διακινήσουν το φορτίο της κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Παραγουάη έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε διαμετακομιστικό κέντρο λαθρέμπορων κοκαΐνης από χώρες των Άνδεων οι οποίοι διακινούν ποσότητες προς την Ευρώπη.

Ο παραγουανός υπουργός Εσωτερικών Αρνάλντο Γιούσιο έκρινε χθες ότι «αν και τα εμπορευματοκιβώτια αναχώρησαν από τη χώρα μας, το φορτίο (των ναρκωτικών) θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί σε αυτά και σε άλλα λιμάνια».