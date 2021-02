Αθλητικά

Europa League - Ολυμπιακός: με στόχο το εισιτήριο για τους “16” κόντρα στην Αϊντχόφεν

Ο Πέδρο Μαρτίνς έδωσε το «στίγμα» της φιλοσοφίας με την οποία θα μπουν οι «ερυθρόλευκοι» στο γήπεδο για τη μεγάλη ρεβάνς.

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα πρόκρισης πριν από μία εβδομάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης» με το εμφατικό 4-2 επί της Αϊντχόφεν και καλείται σήμερα το βράδυ (25/02, 22:00, CosmoteSport2HD) να... τελειώσει τη «δουλειά» στο «Philips Stadion», παίρνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το «εισιτήριο» για τους «16» του Europa League.

Ο Πέδρο Μαρτίνς, που μπήκε για λίγο και στο... πιλοτήριο της πτήσης των «ερυθρόλευκων» από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την ολλανδική πόλη, ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου κι έδωσε το «στίγμα» της φιλοσοφίας με την οποία θα μπουν οι «ερυθρόλευκοι» στο γήπεδο για τη μεγάλη ρεβάνς:

Όχι απλά για να «υπερασπιστούν» το πολύ σημαντικό προβάδισμα των δύο τερμάτων που απέκτησαν στο Φάληρο, αλλά για να νικήσουν για δεύτερη φορά την ολλανδική ομάδα. Θέλοντας να εκμεταλλευτεί σε απόλυτο βαθμό τα αμυντικά «θέματα» που έχει η PSV και να περιορίσει τις επιθετικές αρετές της, απ' τη στιγμή που έχει πλέον στην ενδεκάδα και τον Ρούμπεν Σεμέδο ο οποίος απουσίασε απ’ τον πρώτο αγώνα λόγω τιμωρίας.

Στην τελευταία προπόνηση που έγινε το βράδυ της Τετάρτης (24/02) στο «Philips Stadion» ο Πορτογάλος τεχνικός δεν άνοιξε σε απόλυτο βαθμό τα «χαρτιά» του. Εντούτοις, θεωρείται δεδομένο πως θα «πατήσει» πάνω στην πετυχημένη ευρωπαϊκή «συνταγή» του 4-3-3, με τρεις χαφ στον άξονα για να ελέγξει το τέμπο του αγώνα και με σαφείς επιθετικούς προσανατολισμούς από νωρίς για να έρθει το γκολ, που θα φέρει ακόμη πιο κοντά την πρόκριση.

Εάν δεν προκύψει κάποια απρόοπτο στις αρχικές επιλογές του Μάρτινς θα βρίσκονται οι Σα, Λαλά, Σεμέδο, Μπα (ο Παπασταθόπουλος μπήκε στην αποστολή, αλλά δεν είναι 100% έτοιμος), Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Βαλμπουενά, Μπρούμα και Ελ Αραμπί.

Την αποστολή των «ερυθρόλευκων» συμπληρώνουν οι Τζολάκης, Καραργύρης, Ανδρούτσος, Ντρέγκερ, Παπασταθόπουλος, Χολέμπας, Σουρλής, Μασούρας, Φορτούνης, Ραντζέλοβιτς και Χασάν. Εκτός έχει μείνει ο τραυματίας Βρουσάι, που έκανε επέμβαση στο γόνατο προ ημερών και θα μείνει μακριά απ' τα γήπεδα για περίπου ενάμισι μήνα, ενώ στην ευρωπαϊκή λίστα δεν είναι δηλωμένοι οι Κρίστινσον, Τιάγκο Σίλβα και Κάιπερς.

Διαιτητής της αναμέτρησης με την Αϊντχόφεν θα είναι ο Γάλλος Κλεμέν Τουρπέν, ο οποίος είχε διευθύνει και τον περσινό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γουλβς στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1-1). Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Νικολά Ντανό και Σιρίλ Γκρινγκόρ, ενώ ο τέταρτος θα είναι ο Φρανκ Σνάιντερ. Στο VAR ορίστηκε ο Ζερόμ Μπρισάρ και AVAR ο Ντελαζό Βιλί.