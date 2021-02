Παράξενα

Βίντεο - σοκ: Αυτοκίνητο τράκαρε με αεροπλάνο

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα. Αεροσκάφος που επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση συγκρούστηκε με ΙΧ.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο αυτύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια.

Μονοκινητήριο αεροσκάφος το οποίο επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση συγκρούστηκε με ένα αυτόκινητο. Το απίστευτο περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο πιλότος του αεροσκάφους κατέθεσε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο της πόλης Livermore το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.