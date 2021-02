Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: lockdown μέχρι μέσα Μαρτίου και νέα μέτρα εν όψει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστήμονες εκτιμούν πως θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Στο "τραπέζι" νέα μέτρα. Ανησυχία για την πίεση στο ΕΣΥ και τις μεταλλάξεις.

Παράταση του lockdown προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας έτσι μήνυμα στους πολίτες να μην χαλαρώνουν ως προς τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Την ίδια ώρα επιστήμονες εκτιμούν πως θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες προκειμένου να βελτιωθεί η επιδημιολογική κατάσταση στο λεκανοπέδιο Αττικής, ενώ δεν αποκλείεται να ληφθούν και επιπλέον μέτρα, κάτι που θα συζητηθεί τη Παρασκευή.

Ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων, Αθανάσιος Σκουτέλης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι η αυξημένη διασπορά εντοπίζεται μέσα στα σπίτια, λόγω συναντήσεων. Εκτίμησε δε ότι η άρση του lockdown δεν πρόκειται να έρθει νωρίτερα από τις δύο εβδομάδες.

Οι αθρόες εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία της Αττικής ανησυχούν τους ειδικούς. Η πληρότητα στις εντατικές είναι στο 90% με μόλις 27 κενά κρεβάτια.

Ανησυχία και στον Πειραιά όπου έχουν εντοπιστεί 81 κρούσματα σε ιδιωτική κλινική. Τουλάχιστον 11 ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία αναφοράς.

Μερίδιο στην αύξηση των κρουσμάτων έχουν και τα μεταλλαγμένα στελέχη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Μαρούσι, που “χτυπήθηκε” πρόσφατα από την πανδημία, τουλάχιστον 50 από τα 96 επιβεβαιωμένα κρούσματα είχαν τη βρετανική μετάλλαξη του ιού.

Σε σκληρό lockdown μπήκε το πρωί η Αρκαδία, ενώ το Ναύπλιο πέρασε στο "κόκκινο", σε επίπεδο δηλαδή αυξημένου κινδύνου μετά από εισήγηση της επιτροπής για τον κορονοϊό.