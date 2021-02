Πολιτική

Βουλή: “μετωπική” σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Η συζήτηση διεξάγεται κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού, η ομιλία του οποίου θα ξεκινήσει στις 10:00.

Συζήτηση με θέμα την ποιότητα της Δημοκρατίας και του Δημοσίου Διαλόγου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Βουλή, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο πρωθυπουργός ζήτησε συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για όλα τα θέματα της επικαιρότητας με προεξέχον την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Γιατί ένα πρόβλημα κοινωνικό κινδυνεύει να χάσει την ουσία του, να οδηγήσει σε πλαστούς διχασμούς και να εκτροχιάσει τον δημόσιο διάλογο. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Και να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους», είχε τονίσει η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελεία Πελώνη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.