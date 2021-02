Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: δεν τηρούνται μέτρα, με ευθύνη της Πολιτείας (βίντεο)

Η καθηγήτρια επιδημιολογίας τόνισε ότι «ο ιός είναι εδώ» και εστίασε ιδιαίτερα στις συνθήκες στους εργασιακούς χώρους και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.