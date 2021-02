Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος: αυτό είναι το τελευταίο lockdown

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός σκληρότερου lockdown,λέγοντας ότι έχουν εξαντληθεί οι ψυχικές αντοχές όλων.

«Οι αριθμοί των ημερών μας φρενάρουν, τα μέτρα αποδίδουν μεν αλλά όχι στον ίδιο χρόνο», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Τόνισε ότι τα περιοριστικά μέτρα ελήφθησαν εγκαίρως ωστόσο τα δύο μεταλλαγμένα στελέχη «αναστατώνουν» όσα γνώριζαν οι ειδικοί καθώς οδηγούν σε μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός ακόμη σκληρότερου lockdown λέγοντας ότι έχουν εξαντληθεί οι ψυχικές αντοχές των πάντων. «Πρέπει αυτό που ζητούμε (από τους πολίτες), να μπορεί και να γίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Εξαδάκτυλος εκτίμησε ωστόσο ότι πρόκειται για το τελευταίο lockdown καθώς αν εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες και οι άνω των 60 δεν θα χρειάζεται αυτός ο περιορισμός.

Σχετικά με τη Θεσσαλονίκη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, καθώς όπως είπε τα κρούσματα στην πόλη δεν έχουν ουσιώδη διαφορά με της Αθήνας αναλογικά με τον πληθυσμό.

Η Θεσσαλονίκη, τόνισε παρουσιάζει μια αύξηση μικρή αλλά σταθερή και δεν θα ήταν καλό όταν ξεκινήσει η αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου στην Αττική να εισέρχεται σε πρόβλημα το δεύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της χώρας.