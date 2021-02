Κόσμος

Κορονοϊός: νέα μετάλλαξη εξαπλώνεται στη Νέα Υόρκη

Η νέα μετάλλαξη, που έχει ορισμένες ομοιότητες με την πιο μεταδοτική νοτιοαφρικανική παραλλαγή, αντιπροσώπευε το 12% των συνολικών κρουσμάτων στη Νέα Υόρκη.

Μία νέα παραλλαγή του κορονοϊού, που ονομάστηκε Β.1.256 και είχε γίνει αρχικά αντιληπτή τον Νοέμβριο σε δείγματα από τη Νέα Υόρκη, εξαπλώνεται, πλέον, σημαντικά στην αμερικανική μεγαλούπολη. Η νέα παραλλαγή, που έχει ορισμένες ομοιότητες με την πιο μεταδοτική νοτιοαφρικανική παραλλαγή, διαθέτοντας μία κοινή ανησυχητική μετάλλαξη, αντιπροσώπευε πλέον το 12% των συνολικών κρουσμάτων στη Νέα Υόρκη στα μέσα Φεβρουαρίου.

Τη σχετική ανακοίνωση έκαναν ερευνητές του Ιατρικού Κολλεγίου του Πανεπιστημίου Κολούμπια, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης». Η ίδια παραλλαγή περιγράφηκε, επίσης, σε online δημοσίευση επιστημόνων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech), με επικεφαλής τον υπολογιστικό βιολόγο Άντονι Γουέστ, αν και προς το παρόν δεν έχει γίνει κανονική δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό.

Οι επιστήμονες του Κολούμπια, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας Αν-Κατρίν Ούλεμαν, ανέφεραν ότι η νοτιοαφρικανική Β.1.351 και η βραζιλιάνικη παραλλαγή Ρ.1 του κορονοϊού δεν έχουν κερδίσει ιδιαίτερο έδαφος στη Νέα Υόρκη, αντίθετα με τη «ντόπια», που συνεχώς αυξάνεται. Επεσήμαναν, όμως, ότι και οι τρεις παραλλαγές έχουν μία κοινή μετάλλαξη (Ε484Κ) σε μία περιοχή της πρωτεΐνης-ακίδας του κορονοϊού, κάτι που πιθανώς εξασθενεί την ανοσιακή αντίδραση απέναντι στον ιό SARS-CoV-2.

Η συγκεκριμένη μετάλλαξη Ε484Κ έχει εμφανιστεί, ανεξάρτητα, σε πολλά μέρη του κόσμου, μία ένδειξη πως παρέχει στον κορονοϊό σημαντικό πλεονέκτημα. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι παραλλαγές που περιέχουν τη μετάλλαξη Ε484Κ είναι περισσότερο ανθεκτικές στα εμβόλια, σε σχέση με τις αρχικές παραλλαγές του ιού, όταν ακόμη δεν υπήρχε αυτή η μετάλλαξη. Πάντως, η βρετανική παραλλαγή είναι αυτή που αναμένεται να γίνει η κυρίαρχη στις ΗΠΑ έως το τέλος Μαρτίου.