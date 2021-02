Κοινωνία

Γκαζάκια σε πολυκατοικία όπου διαμένουν στρατιωτικοί

Πανικός και σοβαρές υλικές ζημιές. Σε προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό τοποθέτησαν άγνωστοι μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, στην είσοδο πολυκατοικίας, στην περιοχή Φάληρο της Θεσσαλονίκης.

Ο μηχανισμός αποτελούνταν από δύο γκαζάκια και μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην τζαμαρία της εισόδου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην πολυκατοικία διαμένουν στρατιωτικοί. Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο συνέλεξαν υπολείμματα του μηχανισμού για εργαστηριακή εξέταση και προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές, ωστόσο, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι εις βάρος τους.

Τις έρευνες γα το περιστατικό διενεργεί η Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.