Επίθεση στο γραφείο του Γιώργου Αμυρά (εικόνες)

Ζημιές και συνθήματα υπέρ του Κουφοντίνα στο πολιτικό γραφείο του υφ. Προστασίας του Περιβάλλοντος. Η δήλωση Ταραντίλη.

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γιώργου Αμυρά, στα Ιωάννινα πραγματοποίησαν αντιεξουσιαστές υπέρ του καταδικασμένου δολοφόνου της 17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα.

Οι δράστες αφού παραβίασαν τον χώρο, έγραψαν συνθήματα και προκάλεσαν εκτεταμμένες καταστροφές.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, ο οποίος σημείωσε πως οι διαμαρτυρόμενοι προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές.

Παράλληλα ο κ. Ταραντίλης τόνισε πως οι τραμπούκικες ενέργειες προκαλούν το αίσθημα των δημοκρατικών πολιτών.

Αναλυτικά η δήλωση του Χρήστου Ταραντίλη:

"Τραμπούκοι, υποστηρικτές του καταδικασμένου για 11 δολοφονίες Δημήτρη Κουφοντίνα, επιτέθηκαν στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Προστασίας του Περιβάλλοντος Γιώργου Αμυρά στα Γιάννενα και προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές.

Οι συνεχείς επιθέσεις τους δεν τρομοκρατούν κανέναν. Ας το αντιληφθούν μια και καλή ότι η κυβέρνηση ούτε τρομοκρατείται, ούτε εκβιάζεται. Υπερασπίζεται σταθερά και αταλάντευτα τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το μόνο που κάνουν με τις τραμπούκικες ενέργειές τους είναι να προκαλούν το αίσθημα των δημοκρατικών πολιτών".