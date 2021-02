Κοινωνία

Μετρό: κλείνει σταθμός με εντολή της Αστυνομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συρμοί θα περνάνε από τη συγκεκριμένη διαδρομή, ωστόσο δε θα κάνουν στάση.

Με εντολή της Αστυνομίας θα κλείσει σήμερα στις 11.30 ο σταθμός του μετρό στο Πανεπιστήμιο.

Οι συρμοί θα περνάνε από τη συγκεκριμένη διαδρομή, ωστόσο δεν θα κάνουν στάση.