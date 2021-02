Πολιτική

Μητσοτάκης στην Suddeutsche Zeitung: ο Ερντογάν πρέπει να ρίξει τους τόνους

Τι λέει ο Πρωθυπουργός για την πανδημία, το πρόγραμμα εμβολιασμών και τις ελπίδες για την τουριστική σεζόν.

«Ελπίζουμε πως η φετινή τουριστική σεζόν θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή», σημειώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στη γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung, αναφέροντας ότι «στόχος μας είναι να φτάσουμε φέτος τουλάχιστον στο 50% του επιπέδου του 2019». Ακόμη, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από το Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός εκφράζει την πεποίθηση ότι η εμβολιαστική εκστρατεία της Ελλάδας, η Επιχείρηση «Ελευθερία», θα διασφαλίσει ότι έως και τον Μάιο θα μπορούν να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών αλλά και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Λίγο πριν την απογευματινή τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Suddeutsche Zeitung σημειώνει ότι «ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιδιώκει να διευκολύνει τα ταξίδια στην ΕΕ», ενώ στέκεται ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέσπιση ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού για την Covid-19 για τα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Στην ερώτηση πώς θα αξιοποιήσει η Ελλάδα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι μια τέτοια δυνατότητα εμφανίζεται μόνο μία φορά ανά γενιά. Τόνισε την αποφασιστικότητά του για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στη ψηφιοποίηση, την αύξηση των επενδύσεων και τη στροφή στις πράσινες μορφές ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει απολιγνιτοποίηση ως το 2028.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στα αποτελέσματα της προσπάθειας της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας έπληξε σοβαρά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Το σύστημα Υγείας μας υπέφερε από υποχρηματοδότηση κατά τα περασμένα δέκα χρόνια», τονίζει. Η εφημερίδα σημειώνει ότι η Αθήνα επέβαλε εκτεταμένο lockdown νωρίτερα από άλλες χώρες κατά το πρώτο κύμα.

Για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, η γερμανική εφημερίδα υπογραμμίζει ότι η Αθήνα δέχεται να συνομιλήσει με την Άγκυρα μόνον για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε πως (όταν ανέλαβε την εξουσία) έτεινε «χείρα φιλίας» στον Recep Tayyip Erdogan, σημειώνοντας ωστόσο ότι για να είναι εποικοδομητικές οι επαφές ο Τούρκος Πρόεδρος θα πρέπει «να χαμηλώσει τους τόνους στη ρητορική του».

Μιλώντας για το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί pushbacks, που εκπορεύονται κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας, και τόνισε: «Προστατεύουμε τα σύνορά μας και δεν επιτρέπουμε να εργαλειοποιούνται οι πρόσφυγες για την άσκηση πολιτικής πίεσης».