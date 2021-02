Αθλητικά

Θρήνος για τον Μπέκερ: νεκρός από πνιγμό ο πατέρας του

Ο πατέρας του διεθνούς τερματοφύλακα πνίγηκε ενώ κολυμπούσε σε τεχνητή λίμνη στο κτήμα της οικογένειας.

Πένθος για τον Βραζιλιάνο διεθνή τερματοφύλακα της Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ.

Σύμφωνα με ΜΜΕ στη Βραζιλία, ο 57χρονος πατέρας του, Ζοζέ Αγκοστίνο, πνίγηκε ενώ κολυμπούσε σε τεχνητή λίμνη στο κτήμα της οικογένειας.

Είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες ώρες και εντοπίστηκε νεκρός από τους πυροσβέστες κοντά στο φράγμα του Λάβρας ντο Σουλ.

Δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια του θανάτου του.