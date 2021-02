Πολιτική

Γεραπετρίτης για Λιγνάδη: όσοι γνώριζαν πρέπει να σταθούν απέναντι στις ευθύνες τους

"Η Μενδώνη ζήτησε παραίτηση Λιγνάδη από την πρώτη στιγμή" τόνισε ο υπουργός σχολιάζοντας ότι «και η εχθροπάθεια έχει όρια».

Την αποκάλυψη ότι η Λίνα Μενδώνη επικοινώνησε με τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η συνέντευξη του Νίκου Σ. στις 6 Φεβρουαρίου και του ζήτησε να παραιτηθεί, όπερ και εγένετο αμέσως, έκανε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Υπό αυτό το πρίσμα δεν υπάρχει, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, προσπάθεια συγκάλυψης ή καθυστερημένης αντίδρασης από την υπουργό Πολιτισμού στο συγκεκριμένο θέμα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στο ΘΕΜΑ 104.6, ο υπουργός Επικρατείας ξεκαθάρισε ότι ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε ούτε κατ’ όψη τον κ. Λιγνάδη, τονίζοντας ότι «και η εχθροπάθεια έχει όρια». Διευκρίνισε πως ήταν επιλογή της Λίνας Μενδώνη η τοποθέτησή του στο Εθνικό Θέατρο. Σημείωσε πάντως ότι κατά τον χρόνο της τοποθέτησης ουδείς αντέλεξε, τουναντίον όλοι υπερθεμάτισαν.

«Όσοι δεν βρισκόμαστε πολύ κοντά στο χώρο είναι ολοφάνερο ότι θα τον αντιμετωπίζαμε ως ένα καλό καλλιτέχνη... Θυμώνω όταν ακούω ανθρώπους του χώρου να λένε ότι ήταν γνωστά και με κάθε σεβασμό να πω ότι αν ήταν γνωστά πρέπει οι ίδιοι να αισθάνονται ενοχές, δεν είναι φαινόμενο μικρής παραβατικότητας, όπως φαίνεται, αλλά πολύ σημαντικά αδικήματα... αν συνέτρεχαν και τα γνώριζαν πρέπει να σταθούν απέναντι στις ευθύνες τους» σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, αναφέροντας μεταξύ των άλλων και τον κ. Πολάκη ή διάφορα δημοσιεύματα. «Συνεχίζονται οι δηλώσεις και σήμερα υπάρχουν αναρτήσεις που ταυτίζουν τον πρωθυπουργό τον ίδιο με ζητήματα που έχουν να κάνουμε παιδεραστία, με εκμετάλλευση ανηλίκων, πρόκειται για διολίσθηση πρωτόγνωρη στη μεταπολίτευσης, δεν αναφέρω απλώς πρόσωπα, αλλά και επικοινωνιακούς βραχίονες... Δεν άκουσα καμία αποκήρυξη δημοσιευμάτων, όπως του Βαξεβάνη, αντιθέτως τα αγκάλιασε η αξιωματική αντιπολίτευση όλα αυτά».