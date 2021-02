Κοινωνία

Lockdown: Έφοδος σε καμπαρέ και συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ντου" των Αρχών σε κέντρο διασκέδασης. Συνελήφθησαν ιδιοκτήτης, εργαζόμενοι και πελάτες.

Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του νέου κορονοϊού. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, πρόκειται για νυχτερινό κέντρο διασκέδασης (μπαρ - καμπαρέ) όπου, κατόπιν αστυνομικής εφόδου που ολοκληρώθηκε στη μία τα ξημερώματα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ο 58χρονος ιδιοκτήτης του, όπως επίσης επτά εργαζόμενες κι ένας θαμώνας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το μαγαζί ήταν εξοπλισμένο εξωτερικά με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και καταγραφής, ενώ για να εισέλθει κάποιος έπρεπε προηγουμένως να επικοινωνήσει με άτομο που βρισκόταν στο εσωτερικό του ώστε να ξεκλειδώσει η πόρτα. Επιπλέον δεν διέθετε πρόσοψη τζαμαρίας, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την ορατότητα στο εσωτερικό του.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε πληροφορίες για τη λειτουργία του εν μέσω lockdown και το βράδυ της Τετάρτης αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Χαριλάου - Ανάληψης μετέβησαν στο σημείο για έλεγχο. Βρήκαν όμως κλειδωμένη την πόρτα και παρότι κάλεσαν τον ιδιοκτήτη να τους ανοίξει, εκείνος τους αγνόησε. Κατόπιν αυτού ενημερώθηκε η εισαγγελέας, η οποία έδωσε εντολή να μπουν οι αστυνομικοί και γι' αυτό τον λόγο κλήθηκε στο σημείο κλειδαράς, που ενεργώντας επί δύο ώρες κατάφερε τελικά να ανοίξει την πόρτα.

Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη μολυσματικών ασθενειών, απείθεια και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ενώ τού βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 5000 ευρώ.

Για παραβίαση του μέτρων που συνδέονται με τη διασπορά του κορονοϊού κατηγορούνται επίσης οι εργαζόμενες και ο θαμώνας, στους οποίους βεβαιώθηκε πρόστιμο 300 ευρώ. Από το σημείο κατασχέθηκε το καταγραφικό μηχάνημα, το οποίο φαίνεται να λειτουργούσε χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.