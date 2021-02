Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα: ο κορονοϊός ώθησε τους Έλληνες σε βλαβερές συνήθειες

Τρεις στους πέντε Έλληνες δηλώνουν πώς η καθημερινότητά τους είναι χειρότερη σήμερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Τις μεταβολές στην καθημερινότητα και στην κατάσταση της υγείας των Ελλήνων, ένα χρόνο σχεδόν μετά την έναρξη του πρώτου lockdown, εξετάζει η τελευταία έρευνα της Focus Bari.

Τα ευρήματα δείχνουν πως τρεις στους πέντε Έλληνες (60%) δηλώνουν πώς η καθημερινότητά τους είναι χειρότερη σήμερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ λιγότεροι από ένας στους τρεις (29%) θεωρούν ότι δεν έχει αλλάξει, αλλά και ένας στους δέκα (11%) ζει σήμερα μια καλύτερη καθημερινότητα απ΄ ότι πριν την πανδημία. Οι άντρες δηλώνουν χειρότερη καθημερινότητα σήμερα περισσότερο απ' ό,τι οι γυναίκες, και το ίδιο παρατηρείται για τις νεαρές ηλικίες σε σχέση με τις μεγαλύτερες και την Αθήνα/Θεσσαλονίκη σε σχέση με την περιφέρεια.

Για εκείνους που η καθημερινότητα έχει γίνει χειρότερη, οι λόγοι είναι η έλλειψη αλλαγής περιβάλλοντος (82%), το ότι ντύνονται συνέχεια με πυζάμες, φόρμες και αθλητικά (42% και 52% μεταξύ γυναικών), καθώς και το ότι δυσκολεύονται να τηρήσουν ένα ισορροπημένο ημερήσιο πρόγραμμα (37%). Επίσης, για εκείνους που εργάζονται από απόσταση, δύο σημαντικοί λόγοι που χειροτέρεψε η καθημερινότητά τους είναι το ότι εργαζόμενοι από το σπίτι δυσκολεύονται να βάλουν τα όρια μεταξύ του προσωπικού και του επαγγελματικού χρόνου, καθώς και το ότι οι συνθήκες στο σπίτι δεν τους επιτρέπουν να συγκεντρώνονται στην εργασία τους, με αποτέλεσμα να εργάζονται περισσότερες ώρες.

Αναφορικά με την υγεία των Ελλήνων, η έρευνα έδειξε ότι η μεγάλη πλειονότητα (78%) δηλώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει αλλάξει σε σχέση με ένα χρόνο πριν, με μια μικρή αναλογία (14%) να αναφέρουν ότι η υγεία τους είναι σήμερα χειρότερη σε σχέση με πέρσι, αλλά και μια ακόμα μικρότερη αναλογία (8%) να βρίσκονται σε καλύτερη υγεία σε σχέση με εκείνη που είχαν πριν την έναρξη της πανδημίας. Για εκείνους που η υγεία είναι σήμερα καλύτερη, οι λόγοι είναι το ότι τρέφονται πιο σωστά/μαγειρεύουν στο σπίτι, ασκούνται καθημερινά, κοιμούνται καλύτερα, νιώθουν λιγότερο στρες και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον εαυτό τους και στην πρόληψη της υγείας τους, ενώ κάποιοι έχουν υιοθετήσει κάποιες νέες, καλές, καθημερινές συνήθειες. Από την άλλη πλευρά, για εκείνους που δηλώνουν ότι η υγεία τους έχει χειροτερέψει φέτος σε σχέση με πέρσι, οι λόγοι είναι ακριβώς οι αντίθετοι: έχουν πάρει βάρος γιατί τρώνε περισσότερο, έχουν σταματήσει να ασκούνται, κοιμούνται λιγότερο/άσχημα, και αισθάνονται κατάθλιψη/μελαγχολία/μοναξιά ή/και στρες/άγχος/φόβους λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, η χειρότερη καθημερινότητα και οι συνθήκες της πανδημίας, έχουν οδηγήσει πάνω από έναν στους τρεις Έλληνες (36%) να ξεκινήσει ή/και να αυξήσει τουλάχιστον μία από μια σειρά βλαβερών συνηθειών όπως το κάπνισμα/άτμισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, τα στοιχήματα, η υπερβολή σε συμπληρώματα διατροφής χωρίς οδηγίες ειδικού, κλπ.