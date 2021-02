Κοινωνία

“Τεχνικοί της ΔΕΗ” ξάφριζαν πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Μαϊμού" υπάλληλοι της ΔΕΗ εξαπατούσαν και έκλεβαν πολίτες. Πώς τους ξεγελούσαν.

Δύο επιτήδειοι ταυτοποιήθηκαν για περιπτώσεις κλοπών από σπίτια ηλικιωμένων σε οικισμούς της Πέλλας.

Πρόκειται για έναν 33χρονο κι έναν 38χρονο, οι οποίοι συστήνονταν ως τεχνικοί της ΔΕΗ και με πρόσχημα τη διενέργεια ελέγχου στον ηλεκτρονικό πίνακα καλούσαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν σε ασφαλές σημείο χρήματα και χρυσαφικά, υπό το φόβο πρόκλησης πυρκαγιάς. Κατόπιν τα άρπαζαν και εξαφανίζονταν.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας Πέλλας προέκυψε ότι το συγκεκριμένο δίδυμο εμπλέκεται σε πέντε περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων δύο σε απόπειρα, μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, κατά τις αρχές του μήνα. Η λεία των κλοπιμαίων υπερβαίνει τις 5000 ευρώ.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ερευνάται τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες πράξεις