Κοινωνία

Ηλικιωμένη ήταν κλειδωμένη για μέρες σε σπίτι χωρίς ρεύμα! (εικόνες)

Παρέμβαση Εισαγγελέα μετά από κινητοποίηση των γειτόνων της γυναίκας, που διαβιούσε υπό άθλιες συνθήκες.

Στην όμορφη Καλίδονα με την ιστορία και τον πολιτισμό της, οι κάτοικοι με περισσή ευαισθητοποίηση απέδειξαν την αλληλεγγύη τους και ξεδίπλωσαν τα συναισθήματα αγάπης και σεβασμού για το συνάνθρωπό τους.

Το ενδιαφέρον τους για τη συγχωριανή τους που αναγκαζόταν να ζει κάτω από εξαιρετικώς δύσκολες συνθήκες, σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και θέρμανση αυτές τις κρύες μέρες, μόνη της καθώς ο γιος της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, δεν υπήρξε απλώς μεγάλο και συγκινητικό… Ενεργοποίησε και τις αρμόδιες αρχές, καθώς χθες κοντά στην ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκαν κοινωνική λειτουργός και η αστυνομία, που μαζί με όλους τους γείτονές της προσπάθησαν να τη βοηθήσουν.

Οι κάτοικοι της Καλίδονας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια και αποτελούν το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρωπιάς. Και μιλούν με υπερηφάνεια και με σεβασμό γι’ αυτή τη γυναίκα, που μπορεί σήμερα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, υπήρξε όμως μία Καλιδονίτισα που από μικρή πάλεψε στη ζωή της και αποτελούσε σημείο αναφοράς για την προκοπή και την εργατικότητά της.

Οι φωνές που άκουγαν κατά διαστήματα από το σπίτι ήταν αυτές που τους έκαναν να παρέμβουν προκειμένου να υπάρξει κάποια λύση στην κατάσταση. Όπως επεσήμαναν, η ηλικιωμένη γυναίκα ζει το τελευταίο διάστημα με το γιό της. Ωστόσο, κάποια προβλήματα υγείας και μια πτώση από σημαντικό ύψος ήταν αυτά που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο όπου παραμένει μέχρι και σήμερα, με τη μητέρα του να βρίσκεται μόνη της στο σπίτι.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, η κατάσταση της ηλικιωμένης γυναίκας ήταν καλή, δίχως οποιοδήποτε παθολογικό πρόβλημα αλλά με τάσεις φυγής. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα που κρίθηκε αναγκαία η είσοδός του στο νοσοκομείο, η ηλικιωμένη είναι κλειδωμένη στο σπίτι προκειμένου να μη φύγει και ένας αλλοδαπός άνδρας φροντίζει να της πηγαίνει τροφή σε καθημερινή βάση.

Η ενημέρωση που έγινε, κινητοποίησε άμεσα όλο το μηχανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έλαβαν καταθέσεις και με αρκετά στοιχεία στα χέρια τους ενημέρωσαν την εισαγγελία που με απόφασή της έστειλε χθες κοινωνική λειτουργό του δήμου με τη συνοδεία αστυνομικών. Κατά την παρουσία τους στο σημείο, βρήκαν τον αλλοδαπό άνδρα που τη φρόντιζε και τους άνοιξε την πόρτα για να εξετάσουν την κατάσταση στην οποία ζούσε η ηλικιωμένη γυναίκα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εικόνα που αντίκρισαν ήταν άσχημη και δεν τηρούνταν οι κανόνες σωστής διαβίωσης.

Επιπλέον, στο χώρο βρέθηκαν και συνεργεία του δήμου προκειμένου να τον καθαρίσουν, ενώ και η «Βοήθεια στο Σπίτι» θα της προσφέρει φαγητό και ότι άλλες υπηρεσίες χρειάζεται για το επόμενο διάστημα, μέχρι να βγει ο γιος της από το νοσοκομείο, πιθανόν το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, μόλις αυτό θα συμβεί θα κληθεί από τις αρχές να δώσει περαιτέρω στοιχεία στην έρευνα που γίνεται για τις συνθήκες διαβίωσης της μητέρας του.

Η Φιλιώ Νιάρχου, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλίδονας «Σάρενα», λέει «είναι λυπηρή η κατάσταση. Πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα που δεν είναι ωραίο να ακούμε το 2021. Έχουμε προσφερθεί και παλαιότερα να στέλνουμε πράγματα. Πριν λίγο καιρό που είχα συναντηθεί με το γιο, είχε πει ότι δεν μπορούσε να την κρατήσει άλλο και πως είχε ειδοποιήσει τον πρόεδρο να φτιαχτούν τα χαρτιά για να επιστρέψει σε ίδρυμα, καθώς η γυναίκα είχε τάσεις φυγής. Τώρα είναι κλεισμένη μέσα και ο γιος στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως άντεξε χωρίς ρεύμα και θέρμανση τις κρύες μέρες. Πολλές γυναίκες ήθελαν να τη βοηθήσουν αλλά δεν μπορούσαν. Όμως, δεν μπορεί καθένας να κάνει ότι θέλει. Εύχομαι να είναι καλό και για τον ίδιο που αναδείξατε το ζήτημα. Διότι αν όπως λένε οι πληροφορίες έχει σοβαρό πρόβλημα, τι θα κάνει; Πρέπει να επέμβει το κράτος. Ζητάμε προστασία για τη γυναίκα, αλλά και το γιό σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας. Όλοι πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι για να φτιαχτεί η κοινωνία σωστά».

Πηγή: patrisnews.com