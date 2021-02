Κοινωνία

#metoogreece.gr: Νέα ιστοσελίδα για καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης

Την δημιουργία του ιστότοπου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανήρτησε και βίντεο για το ελληνικό #metoo.

«Μαζί σπάμε την σιωπή. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος» σημειώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφερόμενος στο κίνημα #metooGR #metoogreece. Η ανάρτηση του πρωθυπουργού συνοδεύεται από σχετικό βίντεο.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στην ιστοσελίδα «metoogreece.gr» που δημιουργήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και αποτελεί ένα εργαλείο της Πολιτείας στη διάθεση όλων των πολιτών, ώστε να ενημερώνονται για τα θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης και εξουσιαστικής βίας και τις δράσεις καταπολέμησής τους.

Όπως έγινε γνωστό, σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις για πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον καθένα και την καθεμία να αντιδράσει σε κάθε μορφή παρενόχλησης και κακοποίησης.

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν και σχετικά τηλέφωνα επικοινωνίας για καταγγελίες.

«Σπάσε τη σιωπή #metooGR #metoogreece»