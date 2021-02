Κόσμος

Κορονοϊός - Σύνοδος Κορυφής: επί τάπητος το πιστοποιητικό εμβολιασμού

H κατάσταση της πανδημίας και οι επιτάχυνση των εμβολιασμών στην ΕΕ στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που έχουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα αναζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση των εκστρατειών εμβολιασμού κατά τις συνομιλίες που θα έχουν σήμερα, καθώς οι 27 χώρες μέλη υπολείπονται χωρών όπως το Ισραήλ και η Βρετανία στην κούρσα για τον εμβολιασμό των πληθυσμών τους κατά της Covid-19.

«Είναι ανάγκη να επιταχύνουμε επειγόντως την αδειοδότηση, την παραγωγή και τη διανομή εμβολίων, καθώς και τον εμβολιασμό», πρόκειται να δηλώσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο δήλωσης που είδε το Γερμανικό Πρακτορείο.

Τα κράτη μέλη θα υποστηρίξουν τις πρόσφατες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εργασθεί με τη βιομηχανία και να αντιμετωπίσει τα «μποτιλιαρίσματα», σύμφωνα με το σχέδιο δήλωσης, έπειτα από εβδομάδες έντασης με τις φαρμακευτικές εταιρείες για καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Τα δύο άλλα θέματα είναι πιο επίμαχα στους κόλπους της ΕΕ: κλείσιμο συνόρων και πιστοποιητικά εμβολιασμού ως βάση για ταξιδιωτικά δικαιώματα.

Η Κομισιόν επέπληξε τη Γερμανία, το Βέλγιο,την Ουγγαρία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επειδή σφράγισαν τα σύνορά τους σε μια προσπάθεια να μειώσουν την εξάπλωση των παραλλαγμένων στελεχών του νέου κορονοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει τα κράτη μέλη να παραμείνουν στο πλαίσιο για τα ταξίδια στο εσωτερικό της Ένωσης το οποίο συμφωνήθηκε πριν από λίγες μόλις εβδομάδες με βάση κοινές εκτιμήσεις για τους κινδύνους.